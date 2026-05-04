12. Uluslararası Urla Enginar Festivali Lezzet Dolu Anlara Sahne Oldu

Ege'nin bereketli topraklarının en özel misafiri olan enginar, bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali ile taçlandırıldı. 1-2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen festival, yerel üreticiden dünyaca ünlü şeflere kadar binlerce gastronomi tutkununu Urla'da buluşturdu.

Pazar Yerinde Yerel Üretici

Festivalin kalbi her yıl olduğu gibi yine pazar yerinde attı. Urla'nın bereketli topraklarında yetişen sakız enginarları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte üreticiler tarafından tezgahlardaki yerini aldı. Ziyaretçiler, doğrudan üreticiden alışveriş yapma imkanı bulurken; tarlalardan taze toplanmış enginarların yanı sıra yerel otlar, Urla'ya özgü zeytinyağları ve doğal ürünler büyük ilgi gördü. Üreticilerin enginar ayıklama sanatını sergilediği tezgahlar, festivalin en renkli ve otantik durakları oldu.

Sokaklarda Enginarlı Lezzet Şöleni



Festival alanı, sadece bir pazar yeri değil, devasa bir açık hava mutfağına dönüştü. Kurulan stantlarda enginarın bilinen hallerinin çok ötesine geçildi. Enginarlı boyozdan enginar tatlısına, enginarlı pilavdan dondurmaya kadar yaratıcı pek çok lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Urla sokaklarını saran mis gibi kokular eşliğinde, her köşe başında enginarın farklı bir yorumuyla tanışmak mümkündü.



Mutfak Atölyelerinde Dünya Lezzetleri



'Mutfak Atölyeleri'nde ise profesyonel dokunuşlar ön plandaydı. Şef Pınar Sucu ve Serkan Anavatan yerel dokuyu modernize ederken, Mine Özmen 'Gaziantep'ten Urla'ya' köprüsü kurdu. Maria Ekmekçioğlu Selanik'ten, Thanyarat Santichatsak ise Londra'dan getirdiği esintileri enginarla buluşturdu. Barcelona'dan gelen Marti Roca Tirado ve Marc Roca Payet gibi isimler ise uluslararası teknikleri Urla mutfağına taşıdı.



Heyecan Dolu Yarışma: Enginarlı Lezzetler



Festivalin en prestijli anlarından biri, birbirinden değerli jürilerin değerlendirdiği 'Enginarlı Lezzetler Yarışması'ydı. Gastronomi dünyasının önemli isimlerinden oluşan jüri heyeti, sunumdan yaratıcılığa kadar pek çok kriteri titizlikle değerlendirdi.



Yarışmanın galibi, hazırladığı özgün reçeteyle jürinin beğenisini kazanan Günis Kazancı oldu. Kazancı, 'Enginar Çanağında Kuzu Etli Şevketi Bostan' tabağıyla birincilik kürsüsüne çıktı. Ege'nin iki şifa kaynağını kuzu etiyle birleştiren bu yemek, festivalin gastronomi vizyonunu en iyi yansıtan tabaklardan biri olarak kayıtlara geçti.

Sofra Dergisi Standına Yoğun İlgi



Festivalin en çok ziyaret edilen noktalarından biri de Sofra Dergisi standımız oldu. Açtığımız stant festival süresince okurlarımızın ve gastronomi meraklılarının akınına uğradı. Ekibimizin hazırladığı özel enginar çorbası ikramı, ziyaretçilerin festival turuna lezzetli ve sıcak bir mola vermesini sağladı. Takipçilerimizde buluştuğumuz standımızda, enginarın mutfaktaki yolculuğu üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirdik.

Ege Gastronomisi Dünyaya Duyuruldu

Urla Belediye Başkanı ve festival komitesinin katkılarıyla düzenlenen bu üç günlük şölen, Ege'nin sürdürülebilir tarım ve zengin gastronomi mirasını bir kez daha dünyaya duyurmuş oldu.