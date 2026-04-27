Köklerden Dünyaya: 15’inci Uluslararası Alaçatı Ot Festivali

Ege'nin şifalı otlarını, bereketli toprağını ve mutfak kültürünü dünyaya açan 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, bu yıl 'Körmen' temasının rehberliğinde muazzam bir kapanış yaptı. 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında binlerce lezzet tutkununu Alaçatı'da ağırlayan festival, köklerimize ve sürdürülebilir mutfağa olan bağlılığımızı tazeleyen bir gastronomi maratonuna dönüştü.

Şefler Meydanı: Rekabetin ve Ustalığın Buluşma Noktası

Pazaryeri Camii arkasında kurulan Şefler Meydanı, festival boyunca lezzet savaşlarına ve ilham verici atölyelere ev sahipliği yaptı.

• Festivalin ilk günlerinde sahne gençlerindi. Liseler arası yemek yarışmasıyla başlayan heyecan, 24 Nisan 2026 Cuma günü gerçekleşen Üniversiteler Arası ve Uluslararası Şefler Yemek Yarışması ile devam etti. Genç şeflerin Ege otlarını modern tekniklerle harmanlayarak sunduğu tabaklar, jüriden tam not aldı.

• 22 Nisan'da düzenlenen 'Geleneksel En Güzel Ot Yemeği Yarışması', bölgenin kadim tariflerinin hala ne kadar canlı olduğunu kanıtladı. Köy kadınlarının elinden çıkan zeytinyağlılar ve otlu yemekler, festivalin ruhunu sofraya taşıdı.

• Hafta sonu boyunca Şefler Meydanı'nda kurulan mutfaklarda; Şef Emmanouil Stratos, Şef Anna Radchenko gibi dev isimler tecrübelerini paylaştı. Profesyonel şeflerin 'Mutfak Sırları' atölyeleri, gastronomi meraklıları için birer ustalık sınıfı niteliğindeydi.

Bilgiyle Beslenen Sofralar: Gastronomi Söyleşileri

Festivalde zihinler bilgiye doydu. Alaçatı Deneyim Noktası ve Cumhuriyet Meydanı, gastronominin farklı disiplinlerle buluştuğu oturumlara ev sahipliği yaptı.

• Ezgi Bıçak'ın 'Otlar Sadece Yemek Değildir' sunumu, Nazan Uysal'ın sürdürülebilir sağlıklı beslenme şifreleri ve Dr. Ümit Aktaş'ın 'İlaçsız Yaşam' söyleşileri, yediklerimizin sağlığımız üzerindeki etkisini bir kez daha hatırlattı.

• Ebru Akdağ ile 'Geleceğin Gıdaları' ve Ayşe Hacıoğlu ile 'Yaban Mersini ve Aronya Yetiştiriciliği' üzerine yapılan oturumlar, tarımın ve üretimin geleceğine ışık tuttu.

• Yaahane Art Space'te gerçekleşen zeytinyağı tadım atölyesi, Ege'nin bu sarı altınını Ayhan Sicimoğlu'nun eşsiz anlatımıyla deneyimleme fırsatı sundu.

Uzman Görüşleri ve Atölyeler

Alaçatı Deneyim Noktası ve Cumhuriyet Meydanı, gastronominin bilim ve doğa ile buluştuğu ufuk açıcı oturumlara ev sahipliği yaptı.

• 'Yabani mi, Yabancı mı?' panelinde Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner, doğada kendiliğinden yetişen otların "yabancı" değil, toprağın öz evladı olduğunu vurguladığı sunumunda; biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğru tohumun önemine dikkat çekti.

• Gıda Mühendisi ve Sofra 'Pratik Bilgiler' yazarı Ece Birinci, tarladan tabağa gelen sürecin en kritik aşaması olan gıda güvenliğini ele aldı. Modern mutfaklarda sağlıklı ve güvenli gıda saklama, hazırlama yöntemlerini detaylandırarak katılımcıları bilgilendirdi.

• Festivalin en çok beklenen isimlerinden Mehmet Yalçınkaya, 'Sofranın Diplomasi Gücü' üzerine gerçekleştirdiği söyleşide, gastronominin kültürler arası bir köprü olduğunu ve yerel mutfağın uluslararası arenadaki temsil gücünü anlattı.

• Festivalin en dikkat çeken oturumlarından biri olan Nazım Tanrıkulu'nun katıldığı söyleşide, doğadaki otların mutfak malzemesi olasının ötesinde binlerce yıllık bir şifa kaynağı olduğu vurgulandı. Tanrıkulu, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru kullanım yöntemlerini katılımcılarla paylaştı.

Çocuk Bayramı Coşkusu ve Kortej Bir Arada!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, festivalin en özel günlerinden biriydi. 'Küçük Şefler Mutfakta' etkinliğiyle minik eller otları tanıdı, kendi tabaklarını hazırladı. Saat 14:00'te başlayan büyük festival korteji ise, rengarenk görüntüleriyle gastronomi ve kültürün nasıl birleştirici bir güç olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Körmen'in İzi, Geleceğin Mirası

Festivalin son gününde Sunay Akın'ın 'Kitap İnsanı Doğru Yürütür' söyleşisi ve düzenlenen Festival Koşusu ile enerji depolanırken; Pazaryeri, Çamlık ve Cumhuriyet Meydanı'na yayılan stantlar son ana kadar dolup taştı.

Sofra dergisi olarak yerinde takip ettiğimiz bu 15. buluşma; toprağımıza, yerel üreticimize ve binlerce yıllık mutfak mirasımıza sahip çıkmanın gururuyla sona erdi. Körmen kokulu bir festivali geride bırakırken, gelecek yılın taze otları ve yeni tarifleri için şimdiden sabırsızlanıyoruz.