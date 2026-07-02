7. Uluslararası Aromaterapi Festivali Başlıyor!

Başlangıç ve İlk Heyecan (2 Temmuz Perşembe)

Festivalin ilk günü, BAÇEM Müdürü ve Festival Koordinatörü Nazım Tanrıkulu ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Gün boyunca zeytinyağı teknolojilerinden antik çağ şölenlerine, aromaterapinin sinir sistemi üzerindeki etkisinden fonksiyonel gıdalara kadar uzanan zengin bir seminer programı devam edecek. Aynı saatlerde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Aromaterapi Kolyeleri' ve 'Doğal Boyama' gibi atölyeler ve Balıkesir'in Mucitleri Bilim Sergisi ziyaretçileri ağırlayacak. İlk gün, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreni ve ardından gelen Kadın Bandosu ile Kent Orkestrası konserleri ile taçlanacak.

Aromaterapide Yapay Zeka ve Etnobotanik Yolculuk (3 Temmuz Cuma)



Festivalin ikinci gününde odak noktası, uçucu yağlarda kalite ve güvenlikten yapay zekanın aromaterapideki rolüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılıyor. Öğleden sonra 'Ege'nin Yeşil Tatları' ve 'Koku Hafızası' gibi ilgi çekici konu başlıkları ele alınırken; atölye kısmında 'Aromatik Kahve Demleme','Doğal Kolonya Yapımı' ve 'Bitkisel Boyama' gibi yaratıcı etkinlikler katılımcıları bekliyor. Akşam saatlerinde ise Ören Sahne'de 'EtnoTürk' ve 'Yavuz Darıdere Groove Therapy' performansları sahne alacak.

Bilimsel Perspektifler ve Botanik Hafıza (4 Temmuz Cumartesi)



Üçüncü gün, uçucu yağların fizyolojik etkileri, aromaterapi ve 'Longevity' (uzun yaşam) üzerine yapılan bilimsel oturumlarla başlıyor. Çocuklar ve tıbbi bitkiler üzerine yapılan önemli bilgilendirmeleri içeren seminerler, aynı saatlerde gerçekleşen 'Zeytinyağlı Aromatik Sabun', 'Ebru Sanatı' ve 'Balıkesir Halk Oyunları' gibi atölyeler festival alanında renkli görüntülere sahne olacak. Gün, Ören Sahne'deki 'Çocuk Karaokesi' 'Nemet Quartet' ve çeşitli müzik performanslarıyla sona erecek.

Kapanışta "Ölümsüzlük" ve Sürdürülebilirlik ( 5 Temmuz Pazar)



Festivalin son günü, Anadolu'nun "Ölmez Çiçekleri" üzerine yapılacak bilimsel sunumlarla başlayacak. Gün boyunca kişnişin hikayesinden sürdürülebilir proteinlere ve yeme bozukluklarında bitkisel yaklaşımlara kadar pek çok güncel konu işlenecek. Atölye programında ise 'Takı Yapımı', 'Doğal Cilt Bakım ve Kozmetik', 'Doğal Güneş Kremi Yapımı' ve Şef Levent Kaynak ile 'Levent Şef ile Balıkesir Lezzet Atölyesi' gibi keyifli çalışmalar yer alıyor. Festival, Ören Sahne'de düzenlenecek müzik performanslarıyla büyük bir coşkuyla tamamlanacak.

7. Uluslararası Balıkesir Aromaterapi Festivali'nin basın sponsoru olarak yer almaktan ve festivalin her anını yakından takip ederek siz değerli takipçilerimize aktarmaktan Gastronomi ve Aromaterapiyi arasındaki eşsiz bağı incelemekten zevk alacağız. Festival alanındaki standımızı ziyaret ederek bizimle sohbet edebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Not: Festival süresince BAÇEM'de gerçekleştirilecek tüm atölye ve seminerlere katılım kontenjan ile sınırlı olup, kayıt masalarından başvuru yapılması gerekmektedir.