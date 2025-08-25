Taze Enginar ve Taze Bezelye Donduruyoruz!

TAZE BEZELYE VE ENGİNARLARI EN DOĞRU ŞEKİLDE NASIL DONDURALIM?

Evlerde en sık başvurulan gıda muhafaza yöntemlerinden biridir dondurmak. Pratik ve güvenli olması, gıdayı uzun süre koruması, güvenli olması, besin değerlerini uzun süre koruması sebebiyle çok tercih edilen bir yöntem.

Dondurma işlemi gıdalarda mikroorganizma gelişimini durdurup, enzim aktivitesini baskılayarak raf ömrünü uzatır. Dondurucumuzun sıcaklığının yaklaşık -18 derece olduğu kontrol etmemiz gıda güvenliği açısından önemlidir.

Gıdaları dondurmanın da bazı kuralları var. Aslında hem dondurduğunuz gıdanın besin değerlerini daha çok koruması hem gıda güvenliğinin sağlanması hem de gıdanızı çözdürüp yemek istediğinizde veya çözdürüp pişirdiğinizde size tıpkı ilk günkü gibi tazelikte hissettirmesi için bu kurallara uymalıyız.

Mevsimin en güzel sebzelerinden taze bezelye ve enginar… Peki bu faydalı ve lezzetli sebzeleri nasıl en doğru şekilde dondururuz?

Blanşe etmek, Şoklamak

Blanşe etmek yani kısa süreli haşlayıp buzlu suyla şoklama tekniği. Bu teknikte amaç gıdayı pişirmek değil donduracağımız gıdayı ön işlemden geçirmek. Peki neden dondurmadan önce sebzeleri blanşe etmeliyiz? Enzimleri (sebzeyi zamanla olgunlaştırıp bozan) inaktif ederek dondurulan sebzelerdeki doku, renk, tat kötüleşmesini önlemek, tazeliğini korumak ve yine enzim kaynaklı besin maddeleri kayıplarını en aza indirmek için. Özellikle yeşil sebzelerde kesinlikle uygulanmasını tavsiye ederim.

Enginar ve Bezelyeyi Dondururken Dikkat Edilecek Noktalar…

Öncelikle dondurulacak sebzeleri yıkayıp temizleyerek dondurma işlemine hazırlayalım. Bu noktada çürümüş ve çok olgunlaşmış kısımları ayıklamamız oldukça önemli. Çünkü bu kısımlar sebzenin dondurucuda kaldığı süre boyunca diğer kısımları da olgunlaştırabiliyor (çürümüşleri kompost yapılmalı, olgunlaşmış olanları ise hızlıca değerlendirmeliyiz israf olmaması için).

Hazırlanılan sebzeleri kısa süreli olarak suda veya buharda haşlayalım. Taze bezelyeyi suda 2-4 dakika, buharda 3-5 dakika haşlayabilirsiniz. Soyulmuş enginarı önce limonlu suda 10 dakika kadar bekletip ardından suda 6-7 dakika, buharda 8-10 dakika haşlayabilirsiniz.

Hemen ardından buzlu suda hızla soğutalım. Hızlı soğutma basamağı önemli, bu sebeple kabınızın buzla dolu olmasını tavsiye ederim.

Sonrasında soğutulan sebzeleri pamuklu bez veya kâğıt havlu yardımıyla kurulayıp gıdaya uygun kaplarda paketleyelim. Gıdayla teması en sağlıklı ambalajlardan biri cam kaplardır. Fakat cam kabınızın buzluğa uygun olup olmadığınızdan emin olun. Aksi halde camın buzluğa girmesi tehlikeli olabilir.

Paketlediğimiz sebzeleri buzluğa kaldıralım.

Gıdalarınızı koyduğunuz ambalajlarda sızdırma olmadığından emin olalım.

Pişireceğiniz kadar miktardaki porsiyonlar halinde paketlemeniz kullanım kolaylığı sağlayacaktır.

DONDURDUĞUMUZ SEBZELERİ NASIL ÇÖZDÜRELİM?

Dondurduğunuz enginar ve bezelyeyi yemek yapmak istediğinizde nasıl kullanacağınıza değinelim;

Buzluktan çıkardığınız sebzelerinizi buzdolabında çözdürebilirsiniz. Yaklaşık 8-10 saatte çözünecektir. Çözünen ve henüz pişirmediğiniz sebzeleri 3 gün boyunca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Peki çözdürmeden pişirebilir miyiz? Aslında evet! Sebzeleri çözdürmeden direkt tencerede pişirebilirsiniz.

Dondurulmuş ve çözdürülmüş bir gıdanın yeniden dondurulmaması gerektiğini de hatırlatalım. Aksi durum mikrobiyolojik riskler yaratabilir. Bu sebeple uzun süreli elektrik kesintilerinde eğer dondurucudaki gıdalarınız çözündüyse tekrar dondurmayın, bununla birlikte pişirip tekrar dondurabilirsiniz israf etmemek için.