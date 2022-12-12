Mutfağınızdaki Doğal İksirler

Kış mevsiminde iyi beslenmenin yanı sıra zaman buldukça ve pandemiden dolayı ortam uygun olduğu sürece orman ve özellikle de deniz havası almak iyi bir fikir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için başta beslenme olmak üzere uyku ve stres seviyesinin minimum düzeyde olmasında da çok büyük fayda var. C ve D vitamini bol olan sebze ve meyveler, fermente yiyecekler yemek bağışıklık sistemi için ayrıca çok önemli. Öyleyse gelin diyetimizde bu besinlere, ne şekilde yer verebiliriz ona bakalım. Belki de hepsi bildiğiniz şeyler, hatırlatmak istedik.

BAL

Mucizevi bir besin olan bal kahvaltılarımızın başkahramanı. Muhteşem lezzeti bir yana iyileştirici özelliği ile insanlık tarihinden de çok eski. Eğer ki bu yönünden fayda sağlamak isterseniz size özellikle kestane, meşe ve çam ballarını öneriyoruz. Koyu renkli balların iyileştirici özelliğinin daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Özellikle inatçı öksürüklerin yok edilmesinde büyük etken.

Limon ve bal ikilisi, yumuşatıcı ve antiseptik özelliğiyle en çok sevilen ve bilineni. Boğazda görülen semptomları azaltmada etkili. 4 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ile 2 yemek kaşığı bal karışımı birer saat aralıklarla içilebilir.

Balın yanına bu kez sirkeyi ekliyoruz. Sirke-bal ikilisi de diğer ikili kadar etken bir içeriğe sahip. 3 tatlı kaşığı elması sirkesi, 3 tatlı kaşığı balla karıştırılıp minik yudumlar şeklinde içilebilir.

Bir de siyah turp ile bir reçetemiz var. Siyah turpun içindeki etken madde öksürük ve soğuk algınlığının giderilmesinde faydalı. Orta boy bir turpun tepesini kapak gibi kesin. İçini sebze oyacağıyla oyup bir kasenin içine yerleştirin. Oyduğunuz kısmın içine 2 yemek kaşığı kadar bal ilave edin. Kestiğiniz parçayı üzerine kapak gibi yerleştirin. 1 gece o ısısında bekletin. Turp bekledikçe suyunu bardağa akıtacak. Bardakta biriken sudan günde 2-3 kaşık içebilirsiniz.

KARABİBER

Karabiber çayı öksürüğü giderme de bir numaradır. 1 tatlı kaşığı taze öğütülmüş karabiberi 2 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Kaynar su ekleyip 15 dakika demleyin. Süzüp içebilirsiniz.

KEKİK

Birçok bitki bazlı pastil, şurubun içinde yer alan kekik özütü özellikle inatçı öksürük ve solunum yolu enfeksiyonlarının tedavi desteğinde tavsiye ediliyor. Özütü evde elde etmek zor olsa da birkaç dal taze kekiği sıcak suda 10 dakika bekletip çay gibi içebilirsiniz.

SARIMSAK

Mikrop öldürücü ve lezzetiyle yemeklerin vazgeçilmezi olan sarımsak aynı zamanda iltihap giderici bir özelliğe de sahip. Yemeklerde de bol bol kullanılmasında fayda var. Hatta sarımsak çayının herhangi bir alerjik durum yoksa hafta da 2-3 kez içilmesi tavsiye ediliyor.

TUZ

Boğaz ağrılarını gidermede, hafifletmede birçoğumuzun başvurduğu tuzlu gargara ciddi işe yarıyor. Hatta sadece hastalık zamanı değil her zaman olmasa bile sıklıkla uygulanması gerektiği uzmanlar tarafından dile getiriliyor. 1 tatlı kaşığı tuzla ılık suyu karıştırın. Saat başı gargarayı tekrarlayın.

ZENCEFİL

Zencefilin iyileştirici özelliği pandemi dolayısıyla sık sık söyleniyor. Özellikle de taze zencefil için. Öksürüğü rahatlatmak için küçük bir formülümüz var. Rendelediğiniz taze zencefili sıcak suyla karıştırıp 10 dakika bekletin. Süzüp çay gibi için. Veya bir parça taze zencefilin üzerine tuz serpip çiğneyin.

ZERDEÇAL

Binlerce yıl öncesinde Uzak Doğu kültürlerinde şifa verici olarak kullanılan zerdeçal son yıllarda popülerliği artan baharatlardan biri. İltihap azaltıcı ve antioksidan etkisi olan zerdeçal ile çayı yapabilir ya da kaynamış suyla karıştırıp buğu solüsyonu hazırlayabilirsiniz.