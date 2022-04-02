Hurmayla Oruç Açmanın Sağlığa Faydaları

Ramazan ayı için ayrı bir yeri olan hurma insanın oruçluyken yaşadığı halsizliğin önlenmesinde oldukça etkilidir. iftarı hurmayla açmak insan sağlığı açısından da önemlidir İftar zamanına kadar aç kalan vücutta halsizlik ve yorgunluk baş göstermektedir. Orucun hurma ile açılması kan şekerinizin daha dengeli yükselmesini sağlayacaktır.

Hurmanın Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Lezzetinin yanı sıra içerdiği besin değerleriyle sağlığa da etki sağlar. Bunun yanında vücudu temizlediği, kalp sağlığına koruduğunu, hafızayı güçlendirdiğini tansiyona ve diyabet gibi birçok hastalığa karşı mücadelede yardımcı olur.

Hurma kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Çok yüksek lif içeriyor. Bu lifler düzenli olarak hurma tüketen kişilerde kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltmanın yanında kalp hastalıklarından da koruyor. Ayrıca kolon, rahim ve göğüs kanserlerinden de koruyor. Hurmada bulunan kalsiyum ve fosfat ise, iskelet oluşumu ve vücudun kemik yapısının dengelenmesi için çok önemli elementlerdir.