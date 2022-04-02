Tarif Ara
Kültür Faydalı Bilgiler Hurmayla oruç açmanın sağlığa faydaları

Hurmayla Oruç Açmanın Sağlığa Faydaları

Hurmayla Oruç Açmanın Sağlığa Faydaları
KÜBRA ALTAY KÜBRA ALTAY

Ramazan ayı için ayrı bir yeri olan hurma insanın oruçluyken yaşadığı halsizliğin önlenmesinde oldukça etkilidir. iftarı hurmayla açmak insan sağlığı açısından da önemlidir İftar zamanına kadar aç kalan vücutta halsizlik ve yorgunluk baş göstermektedir. Orucun hurma ile açılması kan şekerinizin daha dengeli yükselmesini sağlayacaktır.

Hurmanın Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Lezzetinin yanı sıra içerdiği besin değerleriyle sağlığa da etki sağlar. Bunun yanında vücudu temizlediği, kalp sağlığına koruduğunu, hafızayı güçlendirdiğini tansiyona ve diyabet gibi birçok hastalığa karşı mücadelede yardımcı olur.

Hurma kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Çok yüksek lif içeriyor. Bu lifler düzenli olarak hurma tüketen kişilerde kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltmanın yanında kalp hastalıklarından da koruyor. Ayrıca kolon, rahim ve göğüs kanserlerinden de koruyor. Hurmada bulunan kalsiyum ve fosfat ise, iskelet oluşumu ve vücudun kemik yapısının dengelenmesi için çok önemli elementlerdir.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Ramazan için beslenme önerileri

Ramazan için beslenme önerileri

Ramazan ayı, bedenimizin ve ruhumuzun arınmasını sağlayan özel bir dönemi kapsar. Bu dönemde ideal beslenme, öğün sıklığının normal hayata en yakın şekilde uygulanması ile sağlanabilir. Ramazan ayında oruç tutabilenlerin beslenme alışkanlıkları normale göre değişiklik gösterir. Öğün sayısı azalır, üç ana öğün olan günlük beslenme iki öğüne düşerken, özellikle kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı ve börek tüketimi artar. Buna karşılık sebze, meyve ve beyaz et tüketimi azalır.
Bir Kış Klasiği: Kestane

Bir Kış Klasiği: Kestane

Kış aylarında mutfaklara konuk olan ve daha çok haşlanıp veya közlenerek tüketilen kestane, son dönemde un haline getirilerek de değerlendiriliyor. Yöresel olarak tuzlu yemeklere, yaygın olarak tatlılara lezzet ve şifa katan kestaneyi yakından inceleyelim.
Bitki Çaylarına Dikkat!

Bitki Çaylarına Dikkat!

Hava sıcaklıkları bir düşüp bir yükseliyor. Dolayısıyla bu mevsim geçişlerinde de soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanmak kaçınılmaz oluyor. Birçok kişi de bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut direncini artırmak amacıyla bitki çayı tüketimini artırabiliyor. Ancak bitki çaylarının bilinçsiz tüketilmesi durumunda da oldukça zararlı etkileri olabiliyor. Peki bu etkiler neler? Tüm detaylarıyla haberimizde.
Şifa Deposu Süper Besinler

Şifa Deposu Süper Besinler

İnsanlar, gittikçe sayısı, süresi artan hastalıklar karşısında ilaçtan öte koruyucu tıbba yönelmeye başladı. Bu anlayış içinde 'süper besinler' olarak adlandırılan yiyeceklere olan ilgi artarken liste de zaman içinde uzayıp gidiyor. Peki bu besinler nelerdir, öncelikle onlara bir bakalım.