Aşure Günü ve Aşure'nin Hikayesi

Aşure sadece bir tatlı değildir. Tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan kültürel bir hafıza ve paylaşmanın simgesidir. Bu yıl 5 Temmuz Cumartesi gününe denk gelen aşure günü her yıl Muharrem ayının 10. günü yapılır. Muharrem ayının 10. günü yapılan bu tatlının altında birçok inancı ve halkı etkileyen bir hikaye yatar.

Nuh'un Gemisinden Sofralara

Aşure'nin en çok bilinen hikayesi, Nuh Tufanı'na dayanır. Rivayete göre büyük tufan sonrası Nuh'un gemisi, aylar süren tufanın ardından Cudi Dağı'na oturur. Gemide olanlar hayatta kalmayı başarmıştır. Hayatta kalmalarına rağmen çok erzakları kalmamıştır. Çok erzağı kalmayan gemi halkı ellerinde ne varsa bir araya getirmişler.Bir avuç buğday, birkaç nohut, azıcık fasulye, kuru meyveler... Tüm bu malzemelerle bir yemek hazırlamışlar. Bu yemek günümüzde aşure adını almıştır.

Peygamberlerle Anılan Diğer Rivayetler

Aşure Günü'nün sadece Nuh Tufanı'yla değil diğer birçok kutsal olayla da bağlantısı olduğuna inanılır. İslam kaynaklarında, bu günde gerçekleştiği rivayet edilen diğer olaylar şunlardır:

Hz Musa'nın İsrailoğulları'nı Kızıldeniz'i yararak Firavun'un zulmünden kurtarması

Hz Yunus'un balığın karnından sağ bir şekilde kurtulması

Hz İbrahim'in Nemrut'un ateşinden sağ çıkması

Hz Yakup'un oğlu Hz Yusuf'a kavuşması

Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükselmesi

Toplumsal Dayanışmanın Tatlı Hali

Aşure sadece bir tatlı değil aynı zamanda sosyal ve kültürel bir mirastır. Aşurenin kültürel öneminin merkezinde paylaşma vardır. Paylaşmanın, komşuluğun ve toplumsal bağların güçlenmesinde önemli rol oynar. Aşure Günü'nde yapılan tatlı eşe dosta dağıtılarak sofraların bereketi paylaşılır.

Aşure Anadolu'nun Paylaşma Kültürüdür

Aşure hem dini bir ibadetin tatlıya dökülmüş hali hem de Anadolu insanının misafirperverliğini, hoşgörüsünü ve toplumsal sorumluluk anlayışını yansıtan derin bir kültürel semboldür.