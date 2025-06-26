Yaz Akşamı Nostaljisi: Feriye’de Açık Hava Sinemaları Başlıyor!

Bir c•paces Group işletmesi ve İstanbul'un en özel noktalarından biri olan Feriye, yaz boyunca sinemaseverleri Boğaz kıyısında unutulmaz bir açık hava sinema deneyimine davet ediyor. Boğaz'ın incisi Feriye'de gerçekleşecek gösterimlerde, sinema tarihine damga vurmuş kült yapımlar yıldızların altında yeniden hayat bulacak.



Temmuz ayında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar sürecek etkinlikte, toplam 16 film gösterimi Park Feriye'de izleyicilerle buluşacak. Kült yapımlardan ödüllü filmlere uzanan zengin seçki, İstanbul'un kalbinde sinemaseverlere nostaljik ve keyifli bir yaz akşamı vadediyor.