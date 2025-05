Bahar Temizliğiniz %99,9 Hijyen Garantili

Bahar ayları sadece doğanın yenilenmesi değil, ruhsal arınmayla birlikte yaşadığımız mekanları da temizleyip yenilemenin zamanıdır. Ancak bu temizlik, her zamankinden daha detaylı, derinlemesine ve gözle görülmeyen tehditlere karşı da etkili olmalıdır. Fakir Hausgeräte'nin dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme firması SGS'den başarıyla geçen hijyen odaklı ürünleri, bahar temizliğini bir adım öteye taşıyor. Bir dizi kimyasal, mekanik veya fiziki özellik testlerini kapsayan SGS sonuçlarına göre virüs ve bakterileri %99,9 oranında yok eden bu cihazlar, temizliğin ötesinde gerçek bir hijyen ve arınma sağlıyor.

Max Steam Buharlı Temizleyici: Güçlü 5 bar buhar basıncıyla evinizin hijyen standartlarını yeniden belirliyor. Farklı yüzeyler için ideal buhar yoğunluğunu ayarlayabileceğiniz bu ürün, özel buhar aparatlarıyla banyo ve mutfaktaki derz araları gibi hijyenin kritik olduğu noktalarda mükemmel çözüm sunuyor. 1.6 litrelik geniş kapasiteli buhar kazanı sayesinde büyük alanlarda bile kesintisiz temizlik imkanı sağlarken, özel tasarlanmış güvenlik kapağı ve buhar kilidi ile güvenli kullanım garantiliyor.

Fakir WD 9 Pure Clean 3 IN 1 Islak Kuru Dikey Şarjlı Süpürge: Tek cihazda üçlü temizlik gücü sunuyor. Güçlü emiş teknolojisiyle hem ıslak hem kuru yüzeylerde etkili temizlik sağlarken, temiz ve kirli su tanklarının ayrı olması sayesinde her kullanımda maksimum hijyen garanti ediyor. Otomatik temizleme özelliği, fırçasındaki tüm kirleri temizledikten sonra sıcak hava ile kurutarak bakteri üremesini engelliyor. Ergonomik tasarımı ve şarjlı yapısıyla her köşeye rahatlıkla ulaşırken, saniyeler içinde dikey süpürgeden el süpürgesine dönüşebilme özelliğiyle pratik kullanım sunuyor.

Fakir Spot Cleaner PR8038 Buharlı ve Vakumlu Temizleyici: Dört farklı temizleme moduyla her yüzeyde profesyonel sonuç veriyor. Sıcak su modu ile leke ve kirleri yumuşatırken, sıcak buhar moduyla kurumuş ve inatçı lekeleri zahmetsizce temizliyor. Buhar sterilizasyon özelliği yüzeyleri derinlemesine hijyen sağlarken, düşük sıcaklık modu hassas yüzeylerde bile güvenli kullanım sunuyor. Geniş su tankları ve 4.5 metrelik güç kablosuyla geniş alanlarda kesintisiz temizlik yapabilirken, Türkçe sesli uyarı sistemi kullanım kolaylığı sağlıyor.