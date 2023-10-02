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Suyundan Kurusuna; Şifa Deposu Kızılcık Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kızılcık hakkındaki bilgiler birçok kişi tarafından internette aratılan konulardandır. Sizler için kızılcığın faydalarını ve kızılcık hakkında merak edilen diğer bilgileri derledik. İşte o bilgiler…

Suyundan Kurusuna; Şifa Deposu Kızılcık Hakkında Bilmeniz Gerekenler
KÜBRA ALTAY KÜBRA ALTAY

Ekşi, buruk tadıyla dikkat çeken ve bu nedenle de genellikle çeşitli formlarda tüketilen kızılcık meyvesi tam bir vitamin deposu olma özelliğini taşır. İçeriğinde bulunan C vitamini başta olmak üzere A, E, K, B vitaminleriyle potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum ve demir ile insan sağlığı için oldukça yararlı bir meyvedir.

Kızılcık Faydaları Nelerdir?

Kızılcık meyvesinin sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Mesane, mide ve karaciğerin yanında diyabet yaralarını da içeren sorunları tedavi etmek için de kullanılır. Kızılcık meyvesinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

İdrar Yolu Enfeksiyonunu Önler

Antibakteriyel faydaları bulunan kızılcık, mesane ve idrar yolunun yüzeyine tutunarak enfeksiyon yaratan Escherichia coli bakterisini önlemede etkilidir.

Kalp Sağlığını Destekler

Kızılcık meyvesi, içerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde kalp sağlığına fayda sağlar. Bunun yanında kalp hastalıkları riskine karşı korumada etkilidir. Kan basıncını düşürerek kolesterol dengesini sağlar.

Mide Kanserine Karşı Koruma Sağlar

Kızılcık, mide ülseri ve mide kanseri riskini azaltabilecek bir bitki bileşiği içermektedir. Besin maddeleri açısından zengin olan kızılcık ürünlerinin tüketilmesi, bakterilerin büyümesini engelleyerek mide kanseri gelişme riskini azaltıyor.

Kızılcık Bağışıklığı Güçlendirir

Kızılcık içerisinde yer alan C vitamini bağışıklığın desteklemesinde etkili olur ve vücudun kolajen üretim sürecinde görülür. Bu sebeple cilt, eklem sağlığı ve genel vücut sağlığının iyileşmesinde önemli bir rol oynar.

Kızılcık Nasıl Tüketilir?

Çoğunlukla meyve suyu ya da kurutulmuş şekilde tüketilen kızılcık meyvesi, nadiren çiğ olarak tüketilir. C vitamini, potasyum içeren kızılcık suyu ilave şekerler bakımından yüksek olabilmektedir. Çiğ kızılcık meyvesinin olgunlaşma süresi 16 ay sürer ve sonbahar zamanında hasat edililir. Dondurucuda 6 ila 12 ay arasında saklanarak tazeliği korunabilir. Kızılcık aynı zamanda sos ya da jöle haline de getirilerek tüketilebilmektedir.

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