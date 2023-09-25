Çocukların Sağlıklı Beslenmesinde En Büyük Adım!
Çocukların sağlıklı gelişiminde beslenmenin rolü büyük! Kişiliklerinin oluşum evrelerinde çocuklar anne ve babalarını rol model aldığı gibi beslenme alışkanlıklarında da ebeveynlerin alışkanlıklarından doğrudan etkileniyorlar. Peki ebeveynler çoçukların beslenme alışkanlıklarını olumlu etkilemek için hangi besinlerden uzak durmalı? İşte detaylarıyla haberimizde…
ÖĞÜN ATLAMAYIN!
Evde mutlaka düzenli olarak üç öğün yemek alışkanlığı olmasına özen gösterilmeli. Ailece masaya oturmak ve yemek saatlerinin planlanması da ilk adım olabilir. Ayrıca, fastfood beslenme tarzından kaçınmak, abur-cubur gibi sağlıksız gıda alımının kısıtlanması da önem taşıyor. Çocuklar sağlıklı besin tüketimine örnek olunarak özendirilmeli.
GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAYIN
Kahvaltı çocuklarda ve gençlerde hem fiziksel büyüme hem de mental gelişim açısından oldukça önemli. Sağlıklı bir kahvaltının içeriğinde mutlaka peynir, yumurta, süt gibi protein kaynaklarına yer vermek gerekiyor. Ayrıca, lif kaynağı olarak taze sebze, meyve, kaliteli yağ kaynağı olarak zeytin ve ceviz de tercih edilecek ürünler arasında yer alıyor.
TEK TİP BESLENMEMEYE ÖZEN GÖSTERİN
Çoçukların beslenmesinde menülerin tüm besin ögelerini yeterli ve dengeli bir şekilde içermesi, tek tip pilav-makarna-mantı-pizza gibi karbonhidrat yönünden zengin olmamasına özen göstermek gerekiyor. Ayrıca mutlaka yaş gurubuna yönelik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak menülerin bir diyetisyen iş birliği ile planlanması gerekiyor.
GAZLI İÇECEK TÜKETMEYİN
Uzmanlar, asit yoğunluğu yüksek olan gazlı içeceklerin bazı sindirim hastalıkları, kemik rahatsızlıkları ve kronik hastalıkları beraberinde getirdiğini belirtiyor. Özellikle çocuklara asitli içecek tüketmek gibi bir alışkanlık kazandırmamamız gerekiyor. Kendi evimizde yaptığımız meyve suları, süt, kefir gibi içeceklere yönelirsek bu sorundan uzaklaşmış oluruz. Gazlı içecekler, karbondioksit gazı ile oluşmuş, su, şeker, glikoz şurubu gibi katkı maddeleri ile oluşuyor.
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