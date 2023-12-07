Kokina çiçeği aslında doğal değildir. Bu çiçek iki bitkinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Yaprak dökmez ve son derece dayanıklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle etrafta çiçek kalıntısı da oluşmaz. Çiçek açma mevsimi Aralık ayındadır ve ardından kırmızı meyveler vermeye başlar. Bu bitki çiçeğinden çok meyvesi ile ünlüdür. Ancak bu meyve zehirli olabilir. Bu nedenle evde evcil hayvan varsa ondan uzak tutmalısınız. Biz bu çiçeği yılbaşında yani Aralık ayında almayı tercih etsek de çiçekleri bir yıl boyunca bozulmaz. Bir rivayete göre kim kokina çiçeğini evine getirir ve bir yıl boyunca solmamasını sağlarsa o aile bir daha ki yıl yeni bir eve sahip olur. Bu rivayetin doğruluğu tartışılabilir elbette. Ancak yine de sadece görüntüsü için bile almaya değer bize kalırsa.

Kokina Çiçeği Bakımı

Eğer evde kokina bakmak istiyorsanız oda sıcaklığını daima korumanız gerekir. Çünkü bu çiçek daha az ya da daha çok sıcak olan bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayamaz. Zamanla da solar ve çürür. Kokina çiçeği bakımının ikinci önemli kısmı ise sulamadır. Yaz aylarında iki ve kış aylarında haftada bir kez sulama yapmanız gerekir. Sulama yaparken suyun miktarı da önemlidir. Aşırıya kaçmamaya çalışın. Çok su ile kökleri çürütebilirsiniz. Bir yıl boyunca bu güzel meyveli çiçeği korumak istiyorsanız sulama ve sıcaklığa dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca elle temas etmezseniz daha uzun süre yaşarlar.

Kokina Çiçeği Anlamı

Kırmızı meyvelerin ipler ile bağlanarak oluşması sonrasında ortaya çıkan kokina çiçeğinin şans getirdiğine inanıldığını belirtmiştik. Bu nedenle kokina çiçeği anlamı şans, mutluluk ve berekettir.