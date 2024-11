Geçiş mevsimi olan sonbahardan vücudumuzun kışa hazırlandığı bir zaman dilimi olarak bahsedebiliriz. Yazdan kalma kilolar en başta olmak üzere vücudumuzun kışa hazırlığı, hastalıklar, bağışıklığın zayıflaması derken sonbahar aslında bazen hepimiz için zor geçebiliyor. Havaların daha erken kararması, güneşin yavaş yavaş kendini daha az göstermesi, yağmurlu havaların artması, soğukların gitgide yaklaşması, herkesin iş temposunun artmasıyla halsizlik, isteksizlik, mutsuzluk sonucu aşırı yeme atakları meydana gelebiliyor.

ANTİOKSİDAN İÇEREN BESİNLERLE BAĞIŞIKLIĞINIZI DESTEKLEYİN

Yediğimiz yiyecekleri çeşitlendirdiğimizde antioksidan alımımızı arttırarak oksidatif stresten kurtulabiliriz. Yemek yediğiniz tabakta değişik besin gruplarını ve antioksidan kapasitesi yüksek değişik renkte besinleri tükettiğinizde besinler birbiriyle yararlı etkileşim halinde olurlar. Ve en önemlisi karbonhidrat, protein ve yağları dengeli bir şekilde tüketin. Bağışıklık sisteminizi desteklemek ve güçlü tutmak için mevsim meyve ve sebzelerini tüketmeye önem gösterin. Vücut direncini arttırmak için antioksidan olarak da görev yapan A, C, E vitaminleri ile selenyum, çinko, magnezyum gibi minerallerinden zengin sebze ve meyveleri günde 3 porsiyon sebze, 1 porsiyon meyve olacak şekilde tüketin. Sonbahar aylarında çinkodan zengin beslenmek için yağsız kırmızı et, deniz ürünleri, süt, çok tahıllı besinler, mercimek; C vitamininden zengin beslenmek için turunçgiller ve kivi; E vitamininden zengin beslenmek için fındık, ceviz, badem gibi çiğ olacak şekilde yağlı tohumlar; demirden zengin beslenmek için ise et ve baklagilleri dengeli tüketin.

YAZLIK SEBZELERİ BİRLİKTE KIŞA HAZIRLAYALIM

Yazın vazgeçilmez sebzeleri bamya, patlıcan, fasulye ve domatesi gelin birlikte nasıl kışa hazırlayabileceğimize bakalım. Patlıcanı, rengini ve besin değerlerini kaybetmeden buzdolabında saklamak mümkün. Patlıcanları kullanım şeklinize göre doğrayın. Küp kesilmiş, dilimlenmiş veya rendelenmiş olabilir. Sonrasında blanch yöntemi dediğimiz haşlama tekniği ile daha iyi sonuç almak için patlıcanları birkaç dakika haşlayabilirsiniz. Bu işlem, patlıcanların renginin korunmasına ve dokusunun bozulmamasına yardımcı olur. 3 dakika patlıcanı haşladıktan sonra direkt alıp buzlu suya aktarın ve süzerek porsiyonlar halinde buzdolabında 8-10 aya kadar muhafaza edebilirsiniz.

Fasulye, bezelye gibi sebzeleri 3 dakika haşlayıp soğuk suya daldırılıp porsiyonlar halinde buzdolabı poşetlerine bölerek dilerseniz sade olarak dilerseniz üzerine domates doğrayarak buzdolabında saklayabilirsiniz.

Bezelyeyi isteğe bağlı olarak haşlamadan direkt ayıklayıp porsiyonlar halinde buzlukta saklayabilirsiniz.

Yazın sofralarımızın vazgeçilmezi olan bamya, hem lezzetli hem de sağlıklı bir sebze. Ancak tazeliğini uzun süre korunması maalesef ki zor. Bamyaları doğru koşullarda saklamak için önce güzelce yıkayıp ayıklayın. İçine 2 damla limon sıkıp kaynar suya atarak 3 dakika kaynatın sonra soğuk suya tekrar atarak şoklayın. Sonrasında dilerseniz içerisine domates ekleyerek veya sade bir şekilde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Yazın en çok sevilen bir diğer sebzesi ise kıpkırmızı domatesler. Ben genelde domatesi küçük doğrayıp buzdolabı poşetinde dondurucuya koyuyorum. Ya da kapya biber sarımsak ve az miktar yağ ile kaynatıp sos haline getirip de kavanozlarda buzdolabında saklamayı tercih ediyorum. Kapya biber, hem lezzeti hem de besin değeriyle sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri. Ancak taze olarak uzun süre muhafaza etmesi zor. Bu nedenle kapya biberi pişirerek saklamak, hem daha uzun süre kullanabilmek, hem de besin değerini koruyabilmek için pratik bir yöntem. Kapya biber, likopen içeriği bakımından çok zengin bir sebze. Likopen, kalp sağlığı, göz sağlığı ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileriyle bilinir. Kapya biberi pişirdiğinizde içeriğindeki likopen miktarı ısıyla daha çok artar. Bu yüzden de kapya biberini saklamak için önceden pişirmeyi ihmal etmeyin. Pişirme yöntemi olarak dilerseniz közleyin, dilerseniz de fırına atın. Her ne kadar yaz sebzeleri kış sebzelerine göre gönlümüzde daha çok taht kurmuş olsa da yaz sebzesi stoğu yaparken kış sebzelerini aman ihmal etmeyin.

LİF TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN

Sebze ve meyveler posa içeriği bakımından yüksek olduğundan bu besinler sizi hem tok tutar, hem de bağırsaklarınızın çalışmasına yardımcı olur. Mevsim geçişlerinde havaların ani değişmesine bağlı metabolizmanız yavaşlayabilir. Bu sebeple akşam yemeklerinde bol bol sebzeye yer vererek daha hafif bir şekilde beslenme planınızı oluşturabilirsiniz.

YOĞURDA ÖĞÜNLERİNİZDE MUTLAKA YER VERİN

Tam bir mucize diyebileceğimiz yoğurdu günde toplamda 3 kase tüketmeye özen gösterin. Çünkü bu besinin içindeki probiyotikler özellikle bağırsaktaki iyi bakteri sayısını artırarak vücut direncini artırıyor ve kötü bakterilerle vücuda savaş açıyor.

HAFTANIN EN AZ 3 GÜNÜ HAREKETİ HAYATINIZDAN EKSİK ETMEYİN

Karınca gibi aktif olun. Sıcak havalar bu dönemde yavaş yavaş azalıyor ve temiz havada yürüyüş yapmanın en güzel zamanları. Haftada 3 gün 50 dakika yapacağınız orta tempoda bir yürüyüş kış ayı boyunca yaşam standartlarınızı artıracak. Bu yüzden uzun yürüyüşler yaparak veya bisiklet sürerek en iyi şekilde açık havadan faydalanın. Hareket ettiğinizde hem ruh halinize, hem de beden sağlığınıza olumlu katkılar yapmış olacaksınız.