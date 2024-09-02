Güneşin çekici gücü bizi dışarıya davet ederken, yaz sezonunda elimizden gelenin en iyisini yapmak için ekstra motivasyon kazanırız. Bu süreçte, yaz mevsimini verimli kullanmak ve kış mevsimine güçlü bir başlangıç yapmak için hayatımıza dahil edebileceğimiz 4 öneri;

FİZİKSEL AKTİVİTEDEN VAZGEÇMEYİN

Kış döneminde yazın giyilecek mayoları düşünerek formda kalmak için çalışmak kolaydır. Ancak sıcak havalarda egzersiz rutinlerine sadık kalmak zorlaşabilir. Oysa ki güneşin yakıcı olmadığı saatlerde açık havada yapılan aktiviteler esnekliği korur, zindelik sağlar ve kış depresyonunu önler. Harvard Health'e göre; güne açık havada egzersizle başlamak mutluluk hormonlarını aktive ederek stres seviyelerini azaltır, ruh halini iyileştirir ve zihinsel sağlığı geliştirir. Doğada egzersiz yapmak, temiz hava ve güneşten alınan D vitamini sayesinde kemik sağlığı ve bağışıklık fonksiyonu için de faydalıdır. Yoga, yürüyüş, koşu, bisiklet ve yüzme gibi aktiviteler de tercih edilebilir.

STRESİNİZİ DENGELEYİN

Stres; modern yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır ve göz ardı edildiğinde olumsuz sağlık etkilerine yol açabilir. Stressiz bir hayatı aramak yerine, stresi dengelemeye çalışmak daha doğrudur. Stres, fizyolojik bir tepki olduğu için bazen 10 derin nefes almak, olumlamalar tekrarlamak veya meditasyon yapmak gibi basit yöntemlerle bile hafifletilebilir. Yazın açık havada, parkta veya sahilde meditasyon yapmak doğayla bağlantı kurmaya ve huzur bulmaya destektir. Açık havada yoga yapmak da temiz hava ve güneş ışığından faydalanmamıza yardımcı olur. Ayrıca doğada bulunmak, rahatlama düzeyimizi artırır.

HOBİ EDİNİN

Yaz dönemi yeni hobiler keşfetmek veya mevcut ilgi alanlarımıza zaman ayırmak için harika bir fırsattır. Resim yapmak veya bahçeyle ilgilenmek gibi aktivitelerle zihinsel olarak da aktif kalmak mümkün olur.

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Vücudumuzun yüzde 60'tan fazlası su olduğu için su tüketiminin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Sıcaklarda terle kaybettiğimiz suyu yerine koyabilmek için günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin.

Ancak su içerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var;

Su ihtiyacınızı kahve, çay veya asitli içeceklerle karşılamaya çalışmak yanıltıcı olabilir. Sadece elektrolit dengesi için Hindistan cevizi suyu hidrasyona destek olur. Illinois Üniversitesi'nin 18.000 katılımcıyla yaptığı araştırmaya göre, günlük beslenme rutininde diğer sıvılar yerine sade su içen kişilerin kilo verme, kolesterol düzenleme ve daha az kalori tüketme konusunda daha başarılı oldukları görülmüştür.

Antioksidan zengini, vitamin deposu limonlu suyu tüketirken dikkatli olun. Suyun içine atılan limonun kaynağını bilin, kabuğunda tarım ilacı içermediğinden emin olun.

Öğünlerle birlikte su içmeyin. Sindiriminizi olumsuz etkileyebileceği için yemek sırasında mümkün olduğunca az su tüketmeye çalışın. Öğünlerden yarım saat önce ve yemeğiniz bittikten bir buçuk saat sonra su içmeye özen gösterin.

Plastik şişelerden ve mataralardan uzak durun. Suyunuzu paslanmaz çelik, cam veya titanyum mataralarda taşıyın. Phthalates / ftalatlar ve bisphenol A (BPA) gibi toksik petrokimyasallar içeren plastik şişeleri ve mataraları hayatınızdan çıkarın.

KALİTELİ UYKUDAN TAVİZ VERMEYİN

Uyku; zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığımızın vazgeçilmezi.

Yaz sıcaklarında kaliteli uyku düzeninizde aksamalar var ise aşağıdaki basit kuralları uygulamak size yardımcı olacaktır;

Elektronik cihazların zararlı mavi ışığına maruz kalmayın.

Aromaterapi yağlarından destek alarak zihninizi rahatlatın.

Küvetinize su doldurup bir avuç İngiliz tuzu ve birkaç damla lavanta yağı damlatıp 20 dakika rahatlatıcı bir banyo yapın.

Yatağa girmeden önce günlük tutun ve aklınızdaki soruları cevaplayıp kafanızı rahatlatın.

Akşam yemeğinizi en geç 19:00'da yemeye çalışın.

Magnezyum ve B vitamini içeren yiyecekler tüketin.

Uyumadan önce meditasyon yapmayı deneyin.