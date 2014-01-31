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Zeytinyağlı Pırasa

Zeytinyağlı Pırasa
ORTA

Zeytinyağlı pırasa hem lezzetli hem sağlıklı bir tarif...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Temizlenmiş pırasaları doğrayalım. Havuçları yuvarlak dilimleyelim. Tencereye ayçiçek yağı alıp, küp doğranmış soğanı ve dilimlenmiş havuçları ekleyerek 2-3 dakika kavuralım. Ardından pırasaları ekleyip tencerenin kapağını kapatalım. Pırasalar diriliklerini kaybedene dek, tencereyi arada bir silkeleyerek yemeğimizi pişirelim.
  • 2

    Sonrasında üzerine yarım kahve fincanı pirinci ilave edelim. Ardından bir buçuk çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, limon suyu ve tuzu katıp karıştıralım. Ağır ateşte pişirelim. Piştikten sonra yemeği ateşten alıp soğumaya bırakalım. Servis yapalım.

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