Zeytinyağlı Pırasa
Zeytinyağlı pırasa hem lezzetli hem sağlıklı bir tarif...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Temizlenmiş pırasaları doğrayalım. Havuçları yuvarlak dilimleyelim. Tencereye ayçiçek yağı alıp, küp doğranmış soğanı ve dilimlenmiş havuçları ekleyerek 2-3 dakika kavuralım. Ardından pırasaları ekleyip tencerenin kapağını kapatalım. Pırasalar diriliklerini kaybedene dek, tencereyi arada bir silkeleyerek yemeğimizi pişirelim.
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2
Sonrasında üzerine yarım kahve fincanı pirinci ilave edelim. Ardından bir buçuk çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, limon suyu ve tuzu katıp karıştıralım. Ağır ateşte pişirelim. Piştikten sonra yemeği ateşten alıp soğumaya bırakalım. Servis yapalım.
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