Zeytinyağlı Nohutlu Ispanak Sarma

Ocağın altını kapatın ve içine pul biber ilave edip, bu karışımı da nohutlu harca ekleyin. Toz kimyonu az yağda veya tek başına ısıtın. Daha sonra kıyılmış sarımsak, toz şeker ve tuz ile birlikte nohutlu harcın içine katıp, tüm malzemeyi karıştırın.