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Zeytinyağlı Karışık Dolma

Zeytinyağlı Karışık Dolma
ORTA

Lezzetli ve sağlıklı tarifiyle zeytinyağlı karışık dolma

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    İç malzemeyi hazırlamak için, pirinci ılık suda 30 dakika dinlendirip süzün. Kuş üzümünü ılık suda bekletip süzün. Zeytinyağından 1 yemek kaşığı ayırın. Kalanını tencereye alın.
  • 2
    Soğanı incecik doğrayıp zeytinyağında dolmalık fıstıkla beraber, fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Taze soğan, dereotu ve naneyi incecik kıyıp tencereye ilave edin. Toz şeker, dolma baharatı, tuz ve karabiberi ekleyip 2 dakika kavurun. Pirinç ve üzümü ilave edin. 7-8 dakika daha kavurun.
  • 3
    Rendelediğiniz domatesleri, sıcak suda erittiğiniz domates salçasını ekleyin. Suyunu çekene kadar pişmeye bırakın. Patlıcan, kabak ve dolmalık biberi hazırladığınız içle doldurun.
  • 4
    Asma yapraklarını da iç harcıyla sararak tencereye dizin. Ayırdığınız 1 yemek kaşığı zeytinyağını dolmaların üzerine gezdirin. Bir miktar sıcak su ilave ederek 15-20 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.

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