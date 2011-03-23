Zeytinyağlı Karışık Dolma

Soğanı incecik doğrayıp zeytinyağında dolmalık fıstıkla beraber, fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Taze soğan, dereotu ve naneyi incecik kıyıp tencereye ilave edin. Toz şeker, dolma baharatı, tuz ve karabiberi ekleyip 2 dakika kavurun. Pirinç ve üzümü ilave edin. 7-8 dakika daha kavurun.