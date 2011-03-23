Zeytinyağlı Karışık Dolma
Lezzetli ve sağlıklı tarifiyle zeytinyağlı karışık dolma
Malzemeler
Yapılışı
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1
İç malzemeyi hazırlamak için, pirinci ılık suda 30 dakika dinlendirip süzün. Kuş üzümünü ılık suda bekletip süzün. Zeytinyağından 1 yemek kaşığı ayırın. Kalanını tencereye alın.
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2
Soğanı incecik doğrayıp zeytinyağında dolmalık fıstıkla beraber, fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Taze soğan, dereotu ve naneyi incecik kıyıp tencereye ilave edin. Toz şeker, dolma baharatı, tuz ve karabiberi ekleyip 2 dakika kavurun. Pirinç ve üzümü ilave edin. 7-8 dakika daha kavurun.
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3
Rendelediğiniz domatesleri, sıcak suda erittiğiniz domates salçasını ekleyin. Suyunu çekene kadar pişmeye bırakın. Patlıcan, kabak ve dolmalık biberi hazırladığınız içle doldurun.
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4
Asma yapraklarını da iç harcıyla sararak tencereye dizin. Ayırdığınız 1 yemek kaşığı zeytinyağını dolmaların üzerine gezdirin. Bir miktar sıcak su ilave ederek 15-20 dakika pişirin. Soğuk olarak servis yapın.
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