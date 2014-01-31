Zeytinyağlı Börülce
Pratik hazırlanışı ve hafif lezzetli tarifiyle zeytinyağlı börülce...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencereye ayçiçek yağı koyup, yemeklik doğranmış soğanı hafifçe pembeleştirin. Üzerine ayıklanmış ve yıkanmış börülceleri ilave edip, birkaç dakika soteleyin.
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2
Daha sonra rendelenmiş havucu da ekleyip, birkaç dakika daha sote edin. Tuzu ve şekeri ekleyin. Ardından 2 bardak suyu koyup 45 dakika pişirin. İnce kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.
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