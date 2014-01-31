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Zeytinyağlı Börülce

Zeytinyağlı Börülce
ORTA

Pratik hazırlanışı ve hafif lezzetli tarifiyle zeytinyağlı börülce...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir tencereye ayçiçek yağı koyup, yemeklik doğranmış soğanı hafifçe pembeleştirin. Üzerine ayıklanmış ve yıkanmış börülceleri ilave edip, birkaç dakika soteleyin.
  • 2
    Daha sonra rendelenmiş havucu da ekleyip, birkaç dakika daha sote edin. Tuzu ve şekeri ekleyin. Ardından 2 bardak suyu koyup 45 dakika pişirin. İnce kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.

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