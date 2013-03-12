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Sarımsaklı Kabak Mezesi

ORTA

Pratik hazırlanışıyla sarımsaklı kabak mezesi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kabakları kabak soyacağının yan tarafıyla çizgili olarak temizleyin. Uç kısımlarını koparmadan bir bıçakla dörde bölün. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, üzerine su, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyin.
  • 2
    Ocağa oturtup diri kalacak şekilde haşlayın. Delikli kepçeyle alıp servis tabağına aktarın. Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve sarımsağı karıştırıp kabağın üzerine gezdirin. Kıyılmış dereotu serperek servis yapın.

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