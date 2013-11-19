Mantarlı Zeytinyağlı Patlıcan

1 çay bardağı zeytinyağını Tava'ya dökün ve üzerine mantar, soğan, kırmızıbiber, sivri biber ve kabak ekleyip, sebzeler yarı yarıya yumuşayana dek soteleyin. Ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi de ilave edip ocaktan alın. Üzerine kıyılmış maydanoz ve dolmalık fıstık ekleyip karıştırın.