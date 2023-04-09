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Kabak Graten

Kabak Graten
KOLAY 20 DAKİKA

Sunumu da lezzeti kadar iştah uyandıran kabak grateni yiyen herkes çok sevecek. Kolay tarifi ve lezzetli sunumuyla kabak graten tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Süt, krema, un, zeytinyağı, 2 diş halka doğranmış sarımsak, defne yaprağı ve 1 çay kaşığı tuzu sos tenceresine alın. 10-15 dakika kısık ısıda ve sürekli karıştırarak pişirin.

  • 2

    Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Patates ve kabakları halka dilimleyin. Orta boy bir tencereye patatesleri alın. Üzerine bir parmak geçecek kadar sıcak su ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin.

  • 3

    Ocağa oturtup kaynayana kadar haşlayın. Kaynayınca altını kısıp 7-8 dakika daha haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın.

  • 4

    Kabakları ve patatesleri yağlanmış orta boy fırın kabına birbirine değecek şekilde dizin. Badem sütlü karışımı üzerine dökün.

  • 5

    Biberiye ve kalan bütün sarımsakları aralarına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından alın.

  • 6

    Üzerine kaşar peyniri serperek 5 dakika daha üzeri kızarana kadar önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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