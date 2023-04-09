Kabak Graten
Sunumu da lezzeti kadar iştah uyandıran kabak grateni yiyen herkes çok sevecek. Kolay tarifi ve lezzetli sunumuyla kabak graten tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Süt, krema, un, zeytinyağı, 2 diş halka doğranmış sarımsak, defne yaprağı ve 1 çay kaşığı tuzu sos tenceresine alın. 10-15 dakika kısık ısıda ve sürekli karıştırarak pişirin.
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2
Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Patates ve kabakları halka dilimleyin. Orta boy bir tencereye patatesleri alın. Üzerine bir parmak geçecek kadar sıcak su ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin.
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3
Ocağa oturtup kaynayana kadar haşlayın. Kaynayınca altını kısıp 7-8 dakika daha haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın.
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4
Kabakları ve patatesleri yağlanmış orta boy fırın kabına birbirine değecek şekilde dizin. Badem sütlü karışımı üzerine dökün.
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5
Biberiye ve kalan bütün sarımsakları aralarına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından alın.
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6
Üzerine kaşar peyniri serperek 5 dakika daha üzeri kızarana kadar önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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