Enginar Sarması

Taze asma yaprağı ile enginarın her tarafını örtecek şekilde sarın. Diğer enginarları da aynı şekilde hazırlayın. Tencerenin dibine, kalan 2 adet piyazlık doğranmış soğanı, halka kesilmiş havuç ve karanfili yerleştirin. Enginarları da dizdikten sonra zeytinyağı, limon suyu ve su ekleyip, kısık ateşte 40- 45 dakika pişirin. Piştikten sonra servis tabağına alın. İster ılık, ister soğuk olarak servis yapın.