Enginar Sarması
Lezzetli ve sağlıklı tarifiyle enginar sarması.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ayıklanmış enginarları limonla ovduktan sonra limonlu suyun içinde bekletin. 2 adet ince kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun ve dolmalık fıstığı ilave edip kavurmaya devam edin. Pirinci de ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra kuş üzümü, kesme şeker, tuz ve sıcak suyu katın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
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2
Daha sonra dolma baharı, ince kıyılmış taze nane, rezene ve dereotunu ilave edin. Karıştırıp tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Geniş bir tabağın üzerine sıcak suda haşlanmış 4 adet taze asma yaprağını üst üste gelecek şekilde yayın. Üzerine enginarı oturtun. Enginarın üzerine hazırladığınız iç harçtan 2 yemek kaşığı koyun.
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3
Taze asma yaprağı ile enginarın her tarafını örtecek şekilde sarın. Diğer enginarları da aynı şekilde hazırlayın. Tencerenin dibine, kalan 2 adet piyazlık doğranmış soğanı, halka kesilmiş havuç ve karanfili yerleştirin. Enginarları da dizdikten sonra zeytinyağı, limon suyu ve su ekleyip, kısık ateşte 40- 45 dakika pişirin. Piştikten sonra servis tabağına alın. İster ılık, ister soğuk olarak servis yapın.
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