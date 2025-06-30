Avokadolu Yumurta Dolması

Avokadoyu çatal yardımıyla püre haline getirin. Üzerine yumurta sarılarını, limon suyunu, hardalı, yoğurdu, rendelenmiş sarımsağı, karabiberi, pul biberi, kimyonu ve tuzu ekleyin. Pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.