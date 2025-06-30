Avokadolu Yumurta Dolması
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurtaları kaynar suya koyup 9-10 dakika haşlayın. Haşlama süresi tamamlanınca hemen soğuk suya alın ve birkaç dakika bekletin.
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2
Yumurtaların kabuklarını soyarak ortadan ikiye kesin. Sarılarını dikkatlice çıkarıp bir kaba alın.
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3
Avokadoyu çatal yardımıyla püre haline getirin. Üzerine yumurta sarılarını, limon suyunu, hardalı, yoğurdu, rendelenmiş sarımsağı, karabiberi, pul biberi, kimyonu ve tuzu ekleyin. Pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.
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4
Hazırladığınız avokadolu iç harcı, sıkma torbasına doldurun. Haşlanmış yumurtaların içine bu karışımı eşit şekilde sıkın. Üzerlerine kırmızıbiber serpin ve ince kıyılmış taze soğan ile süsleyerek servis yapın.
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