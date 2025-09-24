Tarif Ara
Öğünler Tuzlu Hamur İşleri Üzümlü üçgen börek

Üzümlü Üçgen Börek

Üzümlü Üçgen Börek
ORTA 30 DAKİKA

Hem tatlı hem de tuzlu severler için benzersiz bir lezzet! Üzümlü Üçgen Börek, içindeki taze üzümün tatlılığı, peynirin tuzluluğu ve çıtır yufkanın lezzetiyle damakları şenlendirir.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    İç harcı için üzümleri küçük parçalar hâlinde doğrayın. Keçi loru, kekik yaprakları ve karabiberle karıştırın.

  • 2

    Yufkaların her birine fırçayla zeytinyağı sürerek yağlayın ve üçe katlayarak uzun dikdörtgen şeritler elde edin. Tekrar yağlayın. Alt köşelere hazırladığınız iç harçtan koyarak üçgen şeklinde katlayıp sarın.

  • 3

    Üçgen börekleri pişirme kâğıdı serili fırın tepsisine dizin. Çırpılmış yumurta sarısını üzerlerine sürün. Çörekotu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

  • 4

    Servis için salatalık, erik, Frenk üzümü ve taze fesleğenle bir salata hazırlayın. Pişen börekleri salatanın üzerine yerleştirip biraz bal gezdirerek servis yapın.

