Üzümlü Üçgen Börek
Hem tatlı hem de tuzlu severler için benzersiz bir lezzet! Üzümlü Üçgen Börek, içindeki taze üzümün tatlılığı, peynirin tuzluluğu ve çıtır yufkanın lezzetiyle damakları şenlendirir.
Malzemeler
Yapılışı
1
İç harcı için üzümleri küçük parçalar hâlinde doğrayın. Keçi loru, kekik yaprakları ve karabiberle karıştırın.
2
Yufkaların her birine fırçayla zeytinyağı sürerek yağlayın ve üçe katlayarak uzun dikdörtgen şeritler elde edin. Tekrar yağlayın. Alt köşelere hazırladığınız iç harçtan koyarak üçgen şeklinde katlayıp sarın.
3
Üçgen börekleri pişirme kâğıdı serili fırın tepsisine dizin. Çırpılmış yumurta sarısını üzerlerine sürün. Çörekotu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
4
Servis için salatalık, erik, Frenk üzümü ve taze fesleğenle bir salata hazırlayın. Pişen börekleri salatanın üzerine yerleştirip biraz bal gezdirerek servis yapın.
