Tavuklu Börek
Çay saatlerinin vazgeçilmez eşlikçisi... Tavuklu Börek tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavukları, iyice pişene kadar bir tencerede haşlayın. Tencereyi almaya yakın, içine biraz tuz ekleyin. Pırasaları incecik kıyın ve genişçe bir tavada ayçiçeği yağıyla iyice kavurun.
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2
Haşlanmış tavukları üzerine ekleyerek harmanlayın. 2-3 yemek kaşığı köri ilave ederek biraz daha çevirin. Yufkanın üzerine sürmek için, malzemeleri iyice çırpın.
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3
Bir yufkayı tepsiye serin ve üzerini sütlü karışımla ıslatın. 2. ve 3. yufkaları da aynı şekilde tepsiye koyup ıslatın. 3. yufkanın üzerine tavuklu pırasalı harcı ekleyip, 4. yufkayı serin. En üste de sütlü malzemeyi yayın.
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4
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri kızarana dek pişirin. Ilınınca, dilimleyerek servis yapın.
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