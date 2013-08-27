Tavuklu Börek

Bir yufkayı tepsiye serin ve üzerini sütlü karışımla ıslatın. 2. ve 3. yufkaları da aynı şekilde tepsiye koyup ıslatın. 3. yufkanın üzerine tavuklu pırasalı harcı ekleyip, 4. yufkayı serin. En üste de sütlü malzemeyi yayın.