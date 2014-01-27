Sebzeli Tartölet
Malzemeler
Yapılışı
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1
20 cm'lik kalıbı yağlayın. Tereyağıyla çikolatayı benmari usulü eritin. Ara sıra karıştırarak soğumaya bırakın.
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2
Yumurta, yumurta sarısı ve toz şekeri derin bir kaba alın. Mikserle çırparak koyu bir kıvam almasını sağlayın. Yıldız anasonun tohumlarını çıkartıp havanda dövüp yumurtalı karışıma ekleyin.
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3
Unu eleyin. Ekmek kırıntılarını ve dövülmüş fındıkları da ekleyin. Metal bir kaşık ile karıştırın. Karışımı yağlanmış kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirin. Diğer tarafta kahveyi toz şekerle birlikte bir tencereye alın. Kısık ateşte şeker eriyene kadar 5 dakika kaynatın.
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4
Ocaktan alıp kahve likörünü ekleyin. Kahveli karışımın yarısını kekin üzerine gezdirin. Yarısını da servis yaparken kekin üzerine gezdirin. Kekin üzerine pudra şekeri serpin. Kremayla birlikte servis yapın.
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