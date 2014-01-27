Sebzeli Tartölet

Unu eleyin. Ekmek kırıntılarını ve dövülmüş fındıkları da ekleyin. Metal bir kaşık ile karıştırın. Karışımı yağlanmış kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirin. Diğer tarafta kahveyi toz şekerle birlikte bir tencereye alın. Kısık ateşte şeker eriyene kadar 5 dakika kaynatın.