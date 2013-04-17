Sac Böreği
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile Sac Böreği
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu derin bir kaba eleyin ve ortasını havuz şeklinde açıp, tuz ekleyin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar su ilave ederek yoğurun.
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2
Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler koparın ve pasta tabağı büyüklüğünde açın. İçi için kıyma, kıyılmış soğan ve ayçiçeği yağı bir tavaya alın. Kıymanın rengi dönene kadar kavurun ve tuz, karabiber, pul biber ekleyin.
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3
Soğuduktan sonra açtığınız hamurun içine kıymalı iç harçtan koyun ve diğer bir hamuru üzerine kapatıp, elinizle kenarlarını bastırın. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Sacın üzerini tereyağı ile yağlayın ve hazırladığınız börekleri ters yüz ederek kızartın. Sıcak olarak servis yapın.
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