Sac Böreği

Soğuduktan sonra açtığınız hamurun içine kıymalı iç harçtan koyun ve diğer bir hamuru üzerine kapatıp, elinizle kenarlarını bastırın. Hamur ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Sacın üzerini tereyağı ile yağlayın ve hazırladığınız börekleri ters yüz ederek kızartın. Sıcak olarak servis yapın.