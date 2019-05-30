Pastırmalı Kaşar Peynirli Çörek
Zor anınız da sizi kurtaracak pastırmalı kaşar peynirli börek nasıl yapılır? Misafirlerinize keyifli anlar yaşatabileceğiniz pastırmalı kaşar peynirli börek tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu yoğurma kabına alıp, ortasını havuz gibi açın. Tuz, maya, sıvı yağ, tereyağı, süt ve yumurta akı ekleyip yoğurun. 20 dakika dinlendirip, limon büyüklüğünde bezelere ayırın.
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2
Merdane yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açın. Bir adet hamuru iki tarafından tutup katlayarak ortada birleştirin. Uzun taraflardan birine bıçakla 1 cm derinliğinde ve bir parmak genişliğinde aralıklarla çentikler atın.
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3
Üzerine 2'şer dilim pastırma ve kaşar peyniri yerleştirip, rulo şeklinde sarın. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayıp, kesik tarafları üste gelecek şekilde orta boy yuvarlak fırın tepsisine yan yana yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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