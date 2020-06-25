Kömbe
Türkiye'nin hemen her memleketinde yapılan bir börek çeşidi olan kömbe, çay saatlerinin vazgeçilmezi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
1- Etli iç malzeme için eti bir tencereye alıp üzerini iki parmak geçecek kadar tuz ve su ekleyip yumuşayana kadar (gerekirse su ilave ederek) haşlayın. Eti süzdükten sonra tereyağı ile kavurup kenara alın.
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2
2- Kıymalı iç malzeme için kıymayı bir tavaya alıp suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine tereyağı ve ince kıyılmış soğan ilave edin ve yumuşayana dek kavurun. Salça ve tuz ekleyip birkaç dakika daha kavurup ocaktan alın.
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3
3- Kavut için tereyağını kızdırıp üzerine un ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
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4
4-Hamur için unu geniş bir kaba alıp tuzla karıştırın. Azar azar su ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayın. Hamurdan kömbenin en altında ve en üstünde kullanılacak daha kalın yufkaları hazırlamak için 2 adet portakal büyüklüğünde beze ayırın. Kalan hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın.
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5
5- Portakal büyüklüğündeki bezelerden birini unlu zeminde tepsinizin büyüklüğünde açın. Tepsiyi yağlayıp açtığınız yufkayı içine yerleştirin. Üzerine ayçiçeği yağı gezdirip kavut ve ceviz serpin. Küçük hamur bezelerinden bir tanesini açıp tepsiye koyun. Üzerine kıymalı harçtan gezdirin. Yeniden küçük hamur bezelerinden bir tane açıp kıymalı harcın üzerine yerleştirin ve etli harçtan koyun. Yeniden bir kat kavut ile ceviz, bir kat kıymalı ve bir kat kuşbaşılı iç malzemeden koyarak tüm küçük hamur bezeleri bitene dek işleme devam edin.
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6
6- Kalan portakal büyüklüğündeki bezeyi tepsinizden biraz daha büyük olacak şekilde açıp en üste yerleştirin. Hamurun fazla kısmı bıçakla tepsinin kenarına doğru itin. Kömbenin üzerine ince bir bıçakla küçük delikler açın ve eritilmiş tereyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık servis yapın.
AŞÇININ NOTU:
Kömbe, bayramlarda ve özel günlerde yapılan bir hamur işidir. Farklı yörelerde "Köme", "Göme", "Gömme", "Zırfat" ve "Babuko" isimleriyle de bilinir.
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