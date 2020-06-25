5- Portakal büyüklüğündeki bezelerden birini unlu zeminde tepsinizin büyüklüğünde açın. Tepsiyi yağlayıp açtığınız yufkayı içine yerleştirin. Üzerine ayçiçeği yağı gezdirip kavut ve ceviz serpin. Küçük hamur bezelerinden bir tanesini açıp tepsiye koyun. Üzerine kıymalı harçtan gezdirin. Yeniden küçük hamur bezelerinden bir tane açıp kıymalı harcın üzerine yerleştirin ve etli harçtan koyun. Yeniden bir kat kavut ile ceviz, bir kat kıymalı ve bir kat kuşbaşılı iç malzemeden koyarak tüm küçük hamur bezeleri bitene dek işleme devam edin.