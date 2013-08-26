Kıymalı Su Böreği

Tüm bezeleri bu şekilde açıp, bekletin. Kıymayı, soğanla birlikte kavurup, tuz, karabiber ve ince kıyılmış maydanoz ekleyin. Bu arada büyük ve derin bir tencerede su kaynatıp, yufkaları tek tek suya atarak haşlayın. Kevgire alıp, suyunu süzdürün.