Kıymalı Su Böreği
Kat kat açılan yufkaların arasına bol kıyma harcıyla hazırlanan su böreği, geleneksel lezzetiyle kahvaltıdan davet sofralarına kadar her öğüne yakışıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, yumurta, tuz ve aldığı kadar suyu derin bir kabın içinde yoğurup hamur haline getirin. Hamurdan 25 adet beze koparın. Her bezeyi, oklava ile 50 cm çapında açın. Bir örtünün üzerine serip bekletin.
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2
Tüm bezeleri bu şekilde açıp, bekletin. Kıymayı, soğanla birlikte kavurup, tuz, karabiber ve ince kıyılmış maydanoz ekleyin. Bu arada büyük ve derin bir tencerede su kaynatıp, yufkaları tek tek suya atarak haşlayın. Kevgire alıp, suyunu süzdürün.
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3
Daha sonra, yufkalardan birini yağlanmış tepsiye döşeyin. Aralarını yağlayarak 2 yufka daha serin. Üzerine kıymalı malzemeyi yayın. Tekrar üç yufkayı aralarını yağlayarak üzerine serin ve kıymalı malzemeden yayın.
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4
Bu işlemi, yufkalar bitene kadar tekrarlayın. Orta ısılı fırında, altı ve üstü pembeleşene kadar pişirin. Fırından alınca 5 dakika bekletip dilimleyerek servis yapın.
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