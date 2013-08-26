Diğer taraftan kuzu gerdanı bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte pişirin. Soğuduktan sonra elinizle didin. Soğanları yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun. Domates ve salçayı ilave edin. Salçanın kokusu gidene kadar kavurmaya devam edin.