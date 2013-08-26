Kardala
Anadolu'nun zengin mutfak kültürünün bir yansıması... Kat kat yufkaların arasına kuzu gerdan koyularak yapılan Kardala tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için derin bir kabın içine unu eleyin. Su ve tuzu ekleyip, yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın. Servis tabağı büyüklüğünde açıp, yapışmaz yüzeyli bir tavada arkalı önlü pişirin.
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2
Diğer taraftan kuzu gerdanı bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte pişirin. Soğuduktan sonra elinizle didin. Soğanları yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun. Domates ve salçayı ilave edin. Salçanın kokusu gidene kadar kavurmaya devam edin.
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3
Eti, tuz, karabiber ve kesme şekeri ekleyip, 1-2 dakika daha kavurun. Harcı hamurların arasına yayın ve üst üste koyun. Dilimleyerek servis yapın.
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