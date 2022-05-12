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Ispanaklı Krep Börek

Ispanaklı Krep Börek
KOLAY 15 DAKİKA

Ispanaklı krep börek nasıl yapılır? Krep böreğin malzemeleri nelerdir? İşte tüm detaylarıyla ıspanaklı krep börek tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Krepleri verilen temel krep tarifine göre hazırlayın. Ispanağı kıyın. Suyunu salıp çekene kadar kadar zeytinyağında kavurun. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

  • 2

    Orta boy ve yuvarlak fırın kabının her tarafına gelecek şekilde tereyağını sürün. En alta 1 adet krep yerleştirin. Üzerine ıspanaktan koyun ve 1 avuç kaşar peyniri serpiştirin.

  • 3

    1 adet krebi üzerine kapatın. Aynı işlemi malzeme ve krep bitene kadar tekrarlayın. Ayrı bir yerde krema ve yumurtayı iyice çırpın. Bir avuç dolusu kaşar peynir ekleyin.

  • 4

    En üste koyduğunuz krebin üzerine karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından alıp 5 dakika dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.

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