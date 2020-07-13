Çift Katlı Tortilla Pizza

Dilimlenmiş kabakları zeytinyağı ile karıştırıp pizzalardan birinin üzerine daire şeklinde dizin. Domatesleri ikiye bölüp yarısını kabakların ortasına koyun. Peynirin yarısını üzerlerine serpin. Kekik dallarını yerleştirip pul biber ve susam serpin. Kalan peyniri diğer pizzanın üzerine serpin ve kalan domatesleri yerleştirin. Susam serpin ve kekik dallarını koyun.