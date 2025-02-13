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Bal Kabaklı Bazlama

Bal Kabaklı Bazlama
ORTA 30 DAKİKA

Bal Kabaklı Bazlama: Yumuşacık dokusu ve bal kabağının doğal tatlılığıyla, sıcacık bir lezzet keyfi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Derin bir kabın içine tüm malzemeyi alıp yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir bazlama hamuru elde edene dek yoğurun.
  • 2

    Hazırladığınız bezeyi 5-6 bezeye bölün. Ellerinizi hafifçe yağlayıp bezeleri avucunuzla bastırarak 4-5 cm genişliğinde açın. Tavaya zeytinyağı ekleyip iki tarafını da pişirin. Damak zevkinize göre lor peyniri, kıyılmış maydanoz ve halka doğranmış mor soğan ile servis yapın.

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