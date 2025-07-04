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Üsküp Böreği

Üsküp Böreği
KOLAY 15 DAKİKA

Balkan mutfağının sevilen lezzeti Üsküp Böreği, çıtır hamuru ve zengin iç harcıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Geleneksel tarif sevenler için ideal!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Büyük bir kaseye 3 adet yumurtayı ve 1 yumurtanın beyazını alın. Sarısını üzeri için ayırın. Üzerine süt ve yağı ilave ederek çırpma teli iyice çırpın.

    Unu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edin. Karbonatı katıp tekrar karıştırın. Karışıma beyaz peyniri, kıyılmış maydanozu, rendelenmiş kabağı ve tuzu ekleyin. Spatula veya kaşıkla tüm malzemeleri iyice karıştırın.

    Hamuru yağlanmış bir fırın kabına dökün. Üzerini bir kaşık yardımıyla düzleştirin. Ayırdığınız yumurta sarısını böreğin üzerine sürün. Susam serpiştirin.

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Üzeri kızardığında ve içi tamamen piştiğinde fırından çıkarın. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın

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