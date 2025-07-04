Üsküp Böreği

Büyük bir kaseye 3 adet yumurtayı ve 1 yumurtanın beyazını alın. Sarısını üzeri için ayırın. Üzerine süt ve yağı ilave ederek çırpma teli iyice çırpın.

Unu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edin. Karbonatı katıp tekrar karıştırın. Karışıma beyaz peyniri, kıyılmış maydanozu, rendelenmiş kabağı ve tuzu ekleyin. Spatula veya kaşıkla tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hamuru yağlanmış bir fırın kabına dökün. Üzerini bir kaşık yardımıyla düzleştirin. Ayırdığınız yumurta sarısını böreğin üzerine sürün. Susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Üzeri kızardığında ve içi tamamen piştiğinde fırından çıkarın. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın