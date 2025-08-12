Tarif Ara
Öğünler Tost Avokadolu, yumurtalı, kuşkonmazlı tost

Avokadolu, Yumurtalı, Kuşkonmazlı Tost

Avokadolu, Yumurtalı, Kuşkonmazlı Tost
KOLAY 15 DAKİKA

Avokado, yumurta ve taze kuşkonmazın buluştuğu bu tost, güne enerjik ve lezzetli bir başlangıç sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kuşkonmazların sert kısımlarını kesin. Tavayı orta ateşte ısıtın. Zeytinyağını tavaya alın. Üzerine kuşkonmazları ilave edin. Karabiber ve tuz serperek
    3-5 dakika soteleyin.
  • 2
    Avokadonun kabuğunu soyun, çekirdeğini çıkarın. Bir çatal yardımıyla ezin. Üzerine limon suyu, karabiber ve bir tutam tuz ekleyerek karıştırın.
  • 3
    Başka bir tavada tereyağını eritin. Yumurtaları dikkatlice tavaya kırın. Beyaz kısmı tamamen pişene kadar kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Sarısının hafif akışkan kalması için tavanın kapağını kapatmayın.
  • 4
    Ekmek dilimlerini tost makinasında veya tavada önlü arkalı kızartın. Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine avokado ezmesini eşit şekilde sürün.
  • 5
    Üzerine sotelenmiş kuşkonmazları yerleştirin. En üste göz yumurtayı dikkatlice koyun. Bezelye serpiştirin ve dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Avokadolu Yumurtalı Kuşkonmazlı Tost
KOLAY 15 DAKİKA

Avokadolu Yumurtalı Kuşkonmazlı Tost

Avokado Ezmeli Tost
KOLAY

Avokado Ezmeli Tost

Ayvalık Tostu
KOLAY 10 DAKİKA

Ayvalık Tostu

Kahvaltılık Çemenli Tost
10 DAKİKA

Kahvaltılık Çemenli Tost