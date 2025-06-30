Avokadolu Yumurtalı Kuşkonmazlı Tost
Güne besleyici ve sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenler için; avokadolu yumurtalı kuşkonmazlı tost tarifimiz.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kuşkonmazların sert kısımlarını kesin. Tavayı orta ateşte ısıtın. Zeytinyağını tavaya alın. Üzerine kuşkonmazları ilave edin. Karabiber ve tuz serperek 3-5 dakika soteleyin.
-
2
Avokadonun kabuğunu soyun, çekirdeğini çıkarın. Bir çatal yardımıyla ezin. Üzerine limon suyu, karabiber ve bir tutam tuz ekleyerek karıştırın.
-
3
Başka bir tavada tereyağını eritin. Yumurtaları dikkatlice tavaya kırın. Beyaz kısmı tamamen pişene kadar kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Sarısının hafif akışkan kalması için tavanın kapağını kapatmayın.
-
4
Ekmek dilimlerini tost makinasında veya tavada önlü arkalı kızartın. Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine avokado ezmesini eşit şekilde sürün.
-
5
Üzerine sotelenmiş kuşkonmazları yerleştirin. En üste göz yumurtayı dikkatlice koyun. Bezelye serpiştirin ve dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler