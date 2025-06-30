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Öğünler Tost Avokadolu yumurtalı kuşkonmazlı tost

Avokadolu Yumurtalı Kuşkonmazlı Tost

Avokadolu Yumurtalı Kuşkonmazlı Tost
KOLAY 15 DAKİKA

Güne besleyici ve sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenler için; avokadolu yumurtalı kuşkonmazlı tost tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuşkonmazların sert kısımlarını kesin. Tavayı orta ateşte ısıtın. Zeytinyağını tavaya alın. Üzerine kuşkonmazları ilave edin. Karabiber ve tuz serperek 3-5 dakika soteleyin.

  • 2

    Avokadonun kabuğunu soyun, çekirdeğini çıkarın. Bir çatal yardımıyla ezin. Üzerine limon suyu, karabiber ve bir tutam tuz ekleyerek karıştırın.

  • 3

    Başka bir tavada tereyağını eritin. Yumurtaları dikkatlice tavaya kırın. Beyaz kısmı tamamen pişene kadar kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Sarısının hafif akışkan kalması için tavanın kapağını kapatmayın.

  • 4

    Ekmek dilimlerini tost makinasında veya tavada önlü arkalı kızartın. Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine avokado ezmesini eşit şekilde sürün.

  • 5

    Üzerine sotelenmiş kuşkonmazları yerleştirin. En üste göz yumurtayı dikkatlice koyun. Bezelye serpiştirin ve dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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