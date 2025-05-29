Tarif Ara
Öğünler Tost Avokado ezmeli tost

Avokado Ezmeli Tost

Avokado Ezmeli Tost
KOLAY

Güne zinde başlamak isteyenlere nefis ve besleyici bir öneri: Avokado Ezmeli Tost ile hem pratik hem sağlıklı bir lezzet sizi bekliyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Avokadoyu boyuna ortadan ikiye kesip çekirdeğini çıkarın. İçini kaşıkla alıp 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ekledikten sonra ezerek püre haline getirin.
  • 2
    Kaşar peynirini iki dilim ekmeğin üzerine pay edin. Avokado püresini yayıp, çeçil peyniri yerleştirin. Üzerine kalan zeytinyağını gezdirin. Biraz tuz serpin.
  • 3
    Diğer ekmekleri üzerine dizip ısıtılmış tost makinesinin içine yerleştirin. Kapağını kapatıp 2 dakika pişirin. Dilimleyip sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kahvaltılık Çemenli Tost
10 DAKİKA

Kahvaltılık Çemenli Tost

Ayvalık Tostu
KOLAY 10 DAKİKA

Ayvalık Tostu