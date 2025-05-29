Avokado Ezmeli Tost
Güne zinde başlamak isteyenlere nefis ve besleyici bir öneri: Avokado Ezmeli Tost ile hem pratik hem sağlıklı bir lezzet sizi bekliyor!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Avokadoyu boyuna ortadan ikiye kesip çekirdeğini çıkarın. İçini kaşıkla alıp 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ekledikten sonra ezerek püre haline getirin.
-
2
Kaşar peynirini iki dilim ekmeğin üzerine pay edin. Avokado püresini yayıp, çeçil peyniri yerleştirin. Üzerine kalan zeytinyağını gezdirin. Biraz tuz serpin.
-
3
Diğer ekmekleri üzerine dizip ısıtılmış tost makinesinin içine yerleştirin. Kapağını kapatıp 2 dakika pişirin. Dilimleyip sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL