Hamur için önce kuru malzemeleri karıştırma kabına alın. Sonra kalanı ilave edin ve iyice özdeşleşene kadar yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler koparın. Mısır nişastası yardımıyla yuvarlak ve pasta tabağı büyüklüğünde açın. 5 dakika dinlendirin. Kenarlarını baş ve işaret parmaklarınızla büzerek şekil verin.