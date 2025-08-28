Kaliçunya
Girit mutfağının özel tatlarından Kaliçunya, ince hamurun içine doldurulan peynirle hazırlanan ve kızartılarak çıtır hale gelen geleneksel bir lezzet.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Hamur için önce kuru malzemeleri karıştırma kabına alın. Sonra kalanı ilave edin ve iyice özdeşleşene kadar yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler koparın. Mısır nişastası yardımıyla yuvarlak ve pasta tabağı büyüklüğünde açın. 5 dakika dinlendirin. Kenarlarını baş ve işaret parmaklarınızla büzerek şekil verin.
-
2
Harç için tüm malzemeyi iyice karıştırın. Karışımı hamurların ortalarına pay edin.
-
3
Üzeri için susam dışında kalan malzemeyi iyice karıştırın ve hamurların kenarlarına sürün. Fırın tepsisine yerleştirin.
-
4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamur hafif kızana kadar ve ara sıra kontrol ederek pişirin. Fırından alıp üzerlerine susam ve tarçın serpip servis yapın.
