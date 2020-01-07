Baharatlı ve Portakallı Çörekler

Vanilya çubuğunu uzunlamasına ikiye kesin ve bıçak tersi ile sıyırarak özünü çıkarın. Unu geniş bir kaba alıp üzerine baharatları ve kalan malzemeyi ilave edip yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Hamuru streç filme sarıp iki katı büyüklüğe erişene dek oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra 3 eşit parçaya ayırıp, yuvarlak bezeler yapın. Bezeleri merdane ile 1.5 cm kalınlığında açın.