Baharatlı ve Portakallı Çörekler
Sofralarınıza yeni bir lezzet getirmek istiyorsanız baharatlı portakallı çörek tarifi tam size göre. İşte baharatlı ve portakallı çörekler tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Vanilya çubuğunu uzunlamasına ikiye kesin ve bıçak tersi ile sıyırarak özünü çıkarın. Unu geniş bir kaba alıp üzerine baharatları ve kalan malzemeyi ilave edip yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur hazırlayın. Hamuru streç filme sarıp iki katı büyüklüğe erişene dek oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra 3 eşit parçaya ayırıp, yuvarlak bezeler yapın. Bezeleri merdane ile 1.5 cm kalınlığında açın.
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2
Açtığınız hamurların merkezinde bir çay bardağının ağzı kadar mesafe bırakarak 6 eşit parça kesin. Kestiğiniz parçaların üst kısmına birer küçük kesik daha atın. Bu kesikleri elinizle hafifçe açarak her parçayı V şekline getirin. Daha sonra pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.
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3
Bu şekilde yarım saat daha bekletin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin. Ilındıktan sonra pudra şekeri serperek servis yapın.
Aşçı Şefika Günyel
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