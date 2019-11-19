Bademli Gül Tatlısı

Şerbet için toz şeker ve suyu, toz şeker eriyene dek kaynatın. Ocaktan alıp limon suyu ekleyin ve soğumaya bırakın. Hamur için un hariç kalan malzemeyi karıştırın. Yavaş yavaş un ilave edip, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Çok ince olmayacak şekilde açıp, çiçek şeklinde kalıp yardımıyla yuvarlaklar kesin.