Bademli Gül Tatlısı
Sofrasında değişiklik sevenler bu tarifi denemekten oldukça memnun olacak. Gösterişli sunumu ve çay saatinizi tatlandıracak tarifiyle Bademli Gül Tatlısı tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için toz şeker ve suyu, toz şeker eriyene dek kaynatın. Ocaktan alıp limon suyu ekleyin ve soğumaya bırakın. Hamur için un hariç kalan malzemeyi karıştırın. Yavaş yavaş un ilave edip, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Çok ince olmayacak şekilde açıp, çiçek şeklinde kalıp yardımıyla yuvarlaklar kesin.
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2
Harç malzemesini karıştırın. Kestiğiniz hamurların yarısının ortalarına, 1'er tatlı kaşığı koyun. Kenarlarına yumurta akı sürüp, üzerlerine kenara ayırdığınız hamurlardan 1'er parça kapatın. Açılmaması için kenarlarını elinizde sabitleyin.
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3
Kızgın ayçiçek yağında kızartıp, soğuk şerbete atın. Arzuya göre file bademle süsleyip servis yapın.
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