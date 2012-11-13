Yaz Meyveli Tart
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için un, pudra şekeri, yumurta sarısı, vanilya ve küp doğranmış margarini robota alın. Soğuk suyu ilave edin ve tüm malzemeyi robottan geçirin. Hazırladığınız hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 1-2 saat dinlendirin.
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2
Daha sonra tart kalıbınızın büyüklüğüne göre hamuru açın ve kalıba yerleştirin. Hamurun kabarmaması için çatalla delikler açın ve üzerine alüminyum folyo serip, bakliyat yerleştirin.
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3
Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Piştikten sonra bakliyat ve alüminyum folyoyu alın. Krema için krem şantiyi soğuk sütle iyice çırpın. Soğuyan tart hamurunun üzerine yayın. Ayıklanmış ve yıkanmış meyvelerle süsleyin.
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