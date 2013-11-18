Milföy Hamurunda Kabaklı Tart

Kabakları yıkayıp yarım ay şeklinde doğrayın. Üzerine dilimlenmiş mantar, ezilmiş beyaz peynir, kıyılmış dereotu, tuz ve karabiber ekleyin. Tereyağını eritip üzerine 2 çorba kaşığı un ekleyin ve rengi dönene dek kavurun. Üzerine sütü ilave edin. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. Karışımı kabakların üzerine ekleyip harmanlayın. Milföy hamurlarını yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra unlanmış zeminde, uçlarını üst üste koyup elinizle bastırın ve büyük bir kare oluşturun. Orta boy bir tart kalıbını yağlayın. Hamuru merdane yardımıyla, kullanacağınız kaptan biraz daha büyük olacak şekilde açın. Açtığınız hamuru kabın kenarlarını da kaplayacak şekilde içine yerleştirin. Kabarmasını önlemek için üzerine çatalla delikler açın. Kabaklı iç harcı kabın içine yayın. Üzerine dolmalık fıstık serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından alıp üzerine kaşar peyniri serpin. Yeniden fırına vererek 10 dakika daha pişirin. Dilimleyerek servis yapın.