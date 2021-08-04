Limonlu Tartöletler

Limon dolgusu için toz şeker, yumurta ve limon suyunu cam bir kaba alıp karıştırın. Kabı, içinde su kaynayan bir tencerenin üzerine oturtun. Koyulaşmaya başlayana kadar karıştırmaya devam edin. Koyulaşmaya başladığında (yaklaşık 72 derecede) süzgeç yardımı ile süzün ve içine tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırın.