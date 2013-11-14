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Limonlu Mini Tart

Limonlu Mini Tart
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Hamur için un hariç kalan malzemeyi karıştırın. Üzerine azar azar un ekleyerek sert bir hamur hazırlayın ve 15 dakika dinlendirin. Mantı hamuru kalınlığında açıp, yağlanmış fırın kabına, kenarlara hafif taşacak şekilde yerleştirin. Üzerine küp doğranmış muz, elma ve kivi koyun. Rendelenmiş limon kabuğu serpin. Yarım halka doğranmış limon dilimleri dizip, toz şeker serpin. Kenarlardan sarkan hamuru içe doğru yerleştirin. Çırpılmış yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif kızarana dek pişirin. Dilimleyip servis yapın.

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