Limon Kremalı Tart

Hamur için tüm hamur malzemesini iyice yoğurup, 1 saat dinlendirin. Krema için 2 su bardağı süt, toz şeker ve vanilyayı kaynatın. Ayrı bir yerde 2 çorba kaşığı soğuk süt ve nişastayı iyice çırpıp, diğer sütlü karışıma ekleyin. Limon kabuğu ve limon suyunu ilave edip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ilıkken yumurta sarısı ekleyip çırpın. Hamuru merdane ile bir parmak kalınlığında açıp, tart kalıplarına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika pişirin. Soğuk tart hamurlarının içine kremayı pay edin. Toz şekere batırılmış limon dilimleriyle süsleyip servis yapın.