Kök Sebzeli Sufle
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patatesleri, yer elmalarını ve kerevizin kabuğunu soyun. Küçük doğrayın.
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2
Sebzeleri bir tencereye alın ve bol suda haşlayıp, süzün.
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3
Sebzeler iyice yumuşayınca ocaktan alın. Blender ile ezdikten sonra tereyağı, ince kıyılmış dereotu, lor peyniri, kabartma tozu, tuz ve karabiberi ekleyip
lezzetlendirin.
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4
Ayrı bir kapta yumurtalar ve sütü iyice çırpın.
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5
Patatesli karışıma sütlü karışımı yavaşça yedirerek homojen bir kıvam elde edin.
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6
Sufle kaplarını yağlayıp, unlayın. Harçtan kaplara eşit bir şekilde bölüştürün.
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7
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Bekletmeden servis yapın.
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