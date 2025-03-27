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Öğünler Tartlar ve Paylar Kök sebzeli sufle

Kök Sebzeli Sufle

Kök Sebzeli Sufle
25 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patatesleri, yer elmalarını ve kerevizin kabuğunu soyun. Küçük doğrayın.
  • 2
    Sebzeleri bir tencereye alın ve bol suda haşlayıp, süzün.
  • 3
    Sebzeler iyice yumuşayınca ocaktan alın. Blender ile ezdikten sonra tereyağı, ince kıyılmış dereotu, lor peyniri, kabartma tozu, tuz ve karabiberi ekleyip
    lezzetlendirin.
  • 4
    Ayrı bir kapta yumurtalar ve sütü iyice çırpın.
  • 5
    Patatesli karışıma sütlü karışımı yavaşça yedirerek homojen bir kıvam elde edin.
  • 6
    Sufle kaplarını yağlayıp, unlayın. Harçtan kaplara eşit bir şekilde bölüştürün.
  • 7
    Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Bekletmeden servis yapın.

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