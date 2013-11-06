Tarif Ara
Öğünler Tartlar ve Paylar Kavurmalı ve pastırmalı tart

Kavurmalı Ve Pastırmalı Tart

Kavurmalı Ve Pastırmalı Tart
ORTA

Kavurmalı ve pastırmalı tart, geleneksel Türk mutfağının zengin et lezzetlerini modern bir sunumla bir araya getiriyor. Kavurma ve pastırmanın ıspanak ve taze soğanla buluştuğu bu tarif, özel gün sofralarına ve misafir ağırlamalarına şık bir alternatif sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Öncelikle hamur için yoğurma kabına yumurta, yoğurt, tereyağı, tuz, un ve suyu koyun. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun ve unlanmış tezgahta merdane yardımıyla açın.
  • 2
    28 cm çapındaki yağlanmış tart kalıbına kenarlarını da kaplayacak şekilde hamuru döşeyin. İri parçalar halinde doğranmış pastırma ile kavurma, kıyılmış taze soğan ve ıspanak kökünü bir kapta karıştırıp, hamurun üzerine yerleştirin.
  • 3
    Derin bir kapta yumurta, süt, un, tuz, karabiber ve pul biberi çırpın. Pastırmalı harcın üzerine gezdirin. Kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin.
  • 4
    Piştikten sonra ılınmasını bekleyin ve kalıptan çıkarıp dilimleyerek, servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Ahududu Reçelli Mini Kekler
KOLAY 20 DAKİKA

Ahududu Reçelli Mini Kekler

Portakallı Merengli Tart
ORTA

Portakallı Merengli Tart

Limonlu Parfe
KOLAY 15 DAKİKA

Limonlu Parfe

Lavantalı Tartölet

Lavantalı Tartölet