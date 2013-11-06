Kavurmalı ve pastırmalı tart, geleneksel Türk mutfağının zengin et lezzetlerini modern bir sunumla bir araya getiriyor. Kavurma ve pastırmanın ıspanak ve taze soğanla buluştuğu bu tarif, özel gün sofralarına ve misafir ağırlamalarına şık bir alternatif sunuyor.