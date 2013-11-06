Kavurmalı Ve Pastırmalı Tart
Kavurmalı ve pastırmalı tart, geleneksel Türk mutfağının zengin et lezzetlerini modern bir sunumla bir araya getiriyor. Kavurma ve pastırmanın ıspanak ve taze soğanla buluştuğu bu tarif, özel gün sofralarına ve misafir ağırlamalarına şık bir alternatif sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle hamur için yoğurma kabına yumurta, yoğurt, tereyağı, tuz, un ve suyu koyun. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun ve unlanmış tezgahta merdane yardımıyla açın.
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2
28 cm çapındaki yağlanmış tart kalıbına kenarlarını da kaplayacak şekilde hamuru döşeyin. İri parçalar halinde doğranmış pastırma ile kavurma, kıyılmış taze soğan ve ıspanak kökünü bir kapta karıştırıp, hamurun üzerine yerleştirin.
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3
Derin bir kapta yumurta, süt, un, tuz, karabiber ve pul biberi çırpın. Pastırmalı harcın üzerine gezdirin. Kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin.
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4
Piştikten sonra ılınmasını bekleyin ve kalıptan çıkarıp dilimleyerek, servis yapın.
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