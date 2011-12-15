Greyfurt ve Portakallı Cheesecake

22 cm çaplı kelepçeli kalıbı yağlayın. Hamuru iki yağlı kağıt arasında, kalıbın dibini ve kenarlarını kaplayacak büyüklükte açın. Hamuru kalıba yerleştirip çatalla birkaç yerinden delin. İçini alüminyum folyo ile kaplayıp, kabarmaması için bakliyatla doldurun. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında 10 dakika pişirin.