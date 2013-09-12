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Öğünler Tartlar ve Paylar Frambuazlı cheesecake

Frambuazlı Cheesecake

Frambuazlı Cheesecake
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bisküvileri robottan geçirin. Tereyağını eritin. Çikolatayı da benmari usulü eritin. Hepsini karıştırın. Bir kek kalıbının dibine bu malzemeyi iyice bastırarak yayın.
  • 2
    Creme ole'yi (Creme ole, piyasada bir markaya ait olarak satılan malzemenin adıdır) üzerindeki tarife göre hazırlayın. Ardından labne peyniri katın. Bisküvilerin üzerine bu karışımı yayın. Üzerine frambuazları dizin.
  • 3
    En son, üzerindeki tarife göre hazırladığınız meyveli sosu (piştikten sonra soğutulmuş) gezdirin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirerek servis yapın.

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