Frambuazlı Cheesecake
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bisküvileri robottan geçirin. Tereyağını eritin. Çikolatayı da benmari usulü eritin. Hepsini karıştırın. Bir kek kalıbının dibine bu malzemeyi iyice bastırarak yayın.
- 2Creme ole'yi (Creme ole, piyasada bir markaya ait olarak satılan malzemenin adıdır) üzerindeki tarife göre hazırlayın. Ardından labne peyniri katın. Bisküvilerin üzerine bu karışımı yayın. Üzerine frambuazları dizin.
- 3En son, üzerindeki tarife göre hazırladığınız meyveli sosu (piştikten sonra soğutulmuş) gezdirin. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirerek servis yapın.
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